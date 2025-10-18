我的自白｜謝覺偉：別留戀港一　挑戰世界必先承認渺小再煉就強大

9月下旬的世界山徑越野錦標賽曲終人散，賽後沒有立即聯絡謝覺偉（阿歹），感覺他對於11小時13分43秒、排名83的成績，應該需要沉澱一下，畢竟他在兩年前的上一屆世錦賽名列第31，之後跟隨港隊教練村尾慎悅全職訓練，早上在新浪潭跑一課60公里，下午再於體院跑60隻200（米）快100（米）慢，連續三個月在長野的高原上踽踽獨行，他捱過的訓練強度和里數，可不是單單「辛苦」兩個字就能形容。

他回港之後，在西沙跟他面談。有一陣子，他不時與太太一起從馬鞍山跑來，他腳步快，跑到西沙便呷杯咖啡坐着等，不過這都是大半年前的事了，那時他完成2024年世界超馬錦標賽不久，後來展開新一個備戰周期，就沒此等閒情逸致。

說回今年世錦賽，阿歹沒談太多比賽過程，事實上過程也說不上高潮迭起，因為一開跑就被高手拋離，加上今屆賽道非常崎嶇，亦沒有大上大落讓他在落山路段後上追人，他就這樣一直按調子跑了82公里。

對於今場比賽，他的確不算滿意，因為比預期目標慢了一小時，如果他跑進11小時內，放諸於上屆，足以殺入世界前十。不過世事沒如果，時間巨輪不斷推進人類前行，他自問與教練盡力備戰，比賽期間亦把練了的東西跑出來，只是對手走得更快更遠。與其失望，他寧可為親身感受與高手的差距，從而找到進步空間而欣喜，他以「再次認清自己」為今仗下注腳。

比賽的意義本身就是訓練成效的比併，而非一槌定音般定義運動員的本質，落敗了不必想着「我好渣」往死裏鑽，同時必須承認自己不夠強大，切忌搬出千百個原因去解釋一場敗仗，下台階不能驅使人類進步。

這個訪問，阿歹倒說得爽快直率。他直言，即使付出極大的努力，最終也未必追得上，「尤其見到日本小學生做緊嘅訓練，我而家先做，唔夠強就認，耷低頭練咗先」，但過程必然有得着。接受渺小，煉就強大，決定挑戰世界一刻起，就該有接受殘酷現實的胸襟。

攝影：夏家朗

【編按：「我的自白」系列，由記者與受訪者對談，整理訪問資料後以第一身方式寫作。】



完成世界山徑越野錦標賽返港，37歲的謝覺偉，仍有一顆競爭的心。（夏家朗攝）

跑完世界錦標賽，終於可以從西班牙返香港。為了這場比賽，跟住村尾教練在長野訓練差不多三個月，回家最想做的事是瞓到自然醒，最不想做的事是上山跑步。

做全職運動員差不多兩年，幾近年中無休，只有完成每年一、兩個重點比賽才有機會放假。不過放假也不代表全唞，我還要為賽後報告而頭痛，一日不寫好報告約教練開會，教練一日都不會為我展開新一個訓練周期。需知道，當年我掛住踢波，學又唔返、功課又少做，咁大個仔都未交過Report，起初真的不習慣，甚至鬧出「笑話」（當時真係笑唔出）。

我是2023年12月24日開始跟教練，2024年倫敦馬拉松是我們的第一個重點比賽，跑完之後，見教練沒找我，我便安心放假，豈料某日有人轉達：「喂你教練話你失咗蹤喎！」我心諗：「大鑊！」好記得教練當時這樣罵我：「你有冇人性？用咁多時間心機訓練你，你跑完之後一句說話都唔講？」從未被人罵過「冇人性」，只怪自己世面見得未夠，自此便學懂做運動員的責任和本份，放假是身體休息、腦袋開工。

寫賽後報告的確是漫長的腦力大作戰。我要重新消化比賽期間的經歷，在報告裏列明自己有哪些得着、承認有什麼弱點、怎樣避免一錯再錯、之後如何訓練。這些報告不是平時賽後出IG有大家畀面留言撳心心，亦不是為自己的不足找下台階，而是一份充滿負面情緒、卻又很實在的反思與規劃。

「我畀教練鬧過冇人性，阿媽都未試過咁鬧我！」謝覺偉笑說。（夏家朗攝）

上屆世錦賽兩年前在奧地利舉行，我與日本選手川崎雄哉以11小時05分51秒一起衝線，排名31，今屆當然以更快時間和更高排名為目標。不過賽前一看名單，全球高手赫然在列，特別是最勁那批都在8月的UTMB留力，明顯今場見真章。我本來打算一起步就拚死與女子組「頭車」周旋到底，尤其最終奪冠的美國跑手Katie Schide，但一起步，你以為我頭1K開三分廿幾好快？成班高手路跑10K唔使30分鐘，個個開「三分披」，我連一眼Katie都見不到。

馬拉松完成時間每慢十分鐘，跑山就最少慢一個鐘，數據未必百分百準確，但當數據與現實成正比，我亦無謂自己呃自己。自問一直逃避心肺訓練，路程短、速度快，跑得辛苦，有時教練叫我報馬拉松比賽，我會忍不住目無表情盯着他，不過今次證明我不能再避，怕辛苦有後果，耷低頭繼續練啦。

香港山路錦標賽2025，「阿歹」謝覺偉奪得長距離男子冠軍。（資料圖片；顏銘輝攝）

我仍未寫好今次的報告，有時靈機一觸，每日都有新點子，例如賽道沒有我擅長的大落山，而且非常Technical，由頭難跑到尾，這些正好反證我上山能力不足、應付崎嶇路況的技巧不夠。人人都踩同一塊地，冇得賴地硬，跑不好只得一個原因，就是不夠強。

坦白說，比賽前我考慮過退役問題，畢竟已經37歲，我能跑到幾遠？今屆表現的確未達到預期目標，但我沒有失望，能夠再次在高水平賽事認清自己，感受與世界級高手的差距，機會難得，邊有咁易打沉我？下屆世錦賽將於2027年在南非舉行，我應承過天上的媽媽要帶她去世界各地比賽，雖然南非Table Mountain的賽道近乎草都冇條，全都是石，X你XX好難跑，但我相信自己未跑完，我仍想帶阿媽去南非。

跟村尾教練兩年，思維被他重新洗牌，我到今天仍有一顆競爭的心，用好奇的心態檢討成敗，在香港跑第一沒用，我們要面向世界。如果覺得被現實打臉，那就去看更廣闊的現實，用行動解決問題。雖然我的賽後報告未寫好，但無論報告有幾負面，最後一句我一定寫上：我已準備好接受挑戰。