跑鞋推薦2025｜adidas PRO EVO 2實測　考驗跑手信心的比賽神器

adidas兩年前推出全球矚目的頂級跑鞋ADIZERO ADIOS PRO EVO 1，幫助許多精英跑者在大賽奪冠或打破紀錄，138克的重量創出為「輕」不破的熱潮，其他品牌的競速賽鞋愈出愈輕，但仍未有品牌取代PRO EVO的地位。

今年來到第二代PRO EVO 2，能夠測試這對「比賽神器」的確令人興奮，因為測試之時正值預備芝加哥馬拉松，穿上PRO EVO 2能帶來期待已久的馬拉松PB嗎？跑者又應該如何駕馭這對無比銳利的跑鞋？



跑鞋實測

adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 2｜基本資料

跑鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 2

尺碼：UK 5

跑鞋重量：約138克

前後掌落差：後跟39毫米/前掌36毫米

測試員：Sub 3女跑手T

跑鞋推薦｜adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 2實測。

跑鞋實測

adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 2｜跑鞋開箱

甫開箱，見到一個精美的adidas鞋袋，鞋袋內設有間隔，令兩隻鞋不會互相磨擦。鞋身是帶有科技感的銀色，配以搶眼的火紅三間條紋，外型帶有霸氣。

鞋面和鞋舌的網狀材料呈半透明，薄如蟬翼，是筆者見過最纖薄的鞋面布料。整個鞋面沒有什麼結構支撐，連足跟杯也只得鞋領邊緣有小量填充棉，以防足跟磨損。為達到最輕量的簡潔設計，鞋內沒有鞋墊，鞋籠連一塊遮蔽線頭稍作美觀修飾或提升舒適感的布料都沒有，所以這雙戰鞋一定要配上跑襪，因為布料雖薄但十分堅韌，車邊甚至有點鋒利，必須穿跑襪以防擦損。

跑鞋推薦｜adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 2實測。（adidas圖片）

據品牌官方說明，第二代PRO EVO的改良點之一是前掌中底加入3毫米的LIGHTSTRIKE PRO EVO泡棉，令足跟差從上一代的6毫米降至3毫米。為配合前掌滾動幾何，PRO EVO 2的前掌跟上代一樣，在鞋身長度的60%位置開始上翹，但第二代的上翹角度比第一代更尖銳，發揮更大推動力，有利跑者做出更高效的腳掌前搖。此外，筆者留意到PRO EVO 2的鞋跟底部外緣位置往上削，其實上一代也有類似設計，但在其他品牌則較少出現，或者不太明顯，估計是進一步減輕重量，或有助引導精英跑者腳全掌外側着地後，更快過渡到前掌推進。

外底方面，跟第一代的橡膠塗層相似，但PRO EVO 2加了紋路設計，抓地及防滑方面更勝上一代。

跑鞋推薦｜adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 2實測。

跑鞋實測

adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO ｜試後感

可能是足跟差降低，穿PRO EVO 2上腳站着的第一感覺比想像中「四平八穩」，原地彈跳幾步發現足感稍硬，但足底反應很好。即時試跑幾步，身旁友人卻問：「點解你膝頭指咗向入？」原來我在收步之際，膝蓋出現內旋，而我平時的步姿並沒有明顯內旋。由於正值馬拉松訓練高峰期，不知是否肌肉疲勞導致動作不穩，於是翌日再到運動場跑正式課表，詳細測試跑鞋。

運動場課表先慢跑一公里熱身，在PRO EVO 2的前搖推動下，慢跑的步頻比平時高，速度也被推快。再來三遍100米加速跑，前傾的鞋頭起動力極高，腳底觸感硬而實在，反應很快，感覺被鞋「推着走」，輕易地提升步頻，但沒有太大「彈着跑」的感覺。

穿著adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 2跑了以下課表：

1. 運動場10次1000米間歇跑，平均配速3分50秒

2. 運動場「321」，即3000米、2000米、1000米間歇訓練，每組平均配速為4分04秒、3分53秒、3分43秒，隨間歇訓練距離縮短加速



初次穿上PRO EVO 2跑第一課1000米間歇訓練，一起步便感到步速比平時開快了。10隻間歇跑雖然整體時間尚算穩定，並做到「一隻比一隻快」，但圈速總是頭圈太快，要第二圈調整，因為鞋身輕巧令翻腳動作更爽快，加上鞋頭極容易讓身體重心前傾，步速不知不覺地被推快了。

腳感硬朗翻腳爽快

夏天穿著透氣極佳

極薄的鞋身布料近乎「零承托」，容易把足踝不夠強壯穩定的弱點放大，上揚的鞋頭及缺乏鞋墊緩震，令足底筋膜的拉扯也較強。跑畢兩隻間歇，足踝和前脛骨已感到比平時穿其他跑鞋多一點壓力。老實說，那種感覺絕對不能用「舒適」來形容，不過穿PRO EVO 2本就不為舒適，而是爭分奪秒。這課間歇跑的完成時間是整個夏季平均跑得最快的一課，以為跑完後會很累，但肌肉負荷似乎沒有想像中大，只是足踝關節位置和足弓比較痠軟，或是跑鞋穩定度和保護性能相對較低的緣故。我最初打算將PRO EVO 2作為芝加哥馬拉松比賽用，如今不禁有點猶豫，雙腳是否能夠承受避震較少的長距離高速跑動。

測試第一天沒有下雨，但炎熱的天氣已令筆者全身濕透，跑到一半時，PRO EVO 2被汗水沾濕但仍很透氣，與泰坦跑道磨擦時雖然發出吱吱聲，但抓地力卻意外地好，一改我對PRO EVO 1的印象。不過要留意的是，回到更衣室時，在光滑的階磚地上有點跣腳，緊記留神。

跑鞋推薦｜adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 2實測。

練完第一課不久，我在觀看柏林馬拉松直播期間，發現今屆馬拉松冠軍Sawe亦以PRO EVO 2作為戰鞋。直播鏡頭多次大特寫Sawe腳上的PRO EVO 2，筆者發現Sawe左右腳都有明顯內旋，由於事前沒有研究Sawe在以往賽事的腳步動作，不知道是否賽鞋把Sawe本身的動作問題放大，但不管如何，這對Sawe的速度發揮沒大影響，他依然以大熱姿態奪冠。

對於這雙「市面最強」的高階賽鞋，筆者在馬拉松減量期仍然「心思思」，想多試一次課表，今次更特地找教練檢查步姿有否受跑鞋影響。不知是減量後身體恢復不少，還是開始適應跑鞋，今次我把鞋帶拉緊一點再練「321」，感覺暢順多了，特別在跑較長的間歇距離（3公里> 2公里>1公里）時感受更深，足踝受控，配速即使略高但仍然穩定。教練說我的內翻沒有比平時更明顯，整體動作還可以，我差不多立下決心將PRO EVO 2帶去芝加哥馬拉松了。可是，雙腳在跑後翌日有點不自在的痠軟，需要兩天才消除，這是平時訓練時較少見的。

跑鞋實測

adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO ｜總結

整體來說，PRO EVO 2絕對是筆者穿過最鋒利的「比賽神器」，適合步頻高、足弓正常、足踝穩定、喜歡剛實腳感、沒傷患並想突破個人最佳時間的高階跑手。跑鞋輕巧得令人驚嘆，然而高昂的售價與駕馭難度又有點令人卻步。如果對自己充滿信心，想在大賽突破PB，PRO EVO 2能助你一臂之力，但筆者建議事前一定要開鞋，而且未必能如官方建議「著一次開鞋，著一次去比賽」，因為穿上PRO EVO 2的感覺十分嶄新，如有重要賽事，我認為值得多花時間去適應，而且更新過後的PRO EVO 2似乎比上一代耐用，筆者穿了兩次訓練，跑鞋狀態還是很好，應該不只應付一個比賽就「完成歷史任務」。

最後，我帶了哪雙跑鞋出發芝加哥馬拉松呢？出發的早上，我還是從行李箱把PRO EVO 2拿出來，換上另一對較重但較穩定的跑鞋。原因無他，只怪自己信心未夠。從數據比拼，PRO EVO 2必然更勝一籌，但要真正落場駕馭長距離賽事，我仍要時間跟跑鞋建立信心。如果只跑10公里，PRO EVO 2是必然之選，始終全馬變數大，不可控的因素較多，我最終忍痛放棄「最快」，但求「最心安」。

跑鞋推薦｜adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 2實測。

跑手簡介

跑手T，跑齡10年，PB 2:59:18。對雪糕、芋圓、珍珠奶茶零抵抗力，只好日跑夜跑消耗卡路里，心願是試盡天下間的珍珠奶茶和跑鞋。

