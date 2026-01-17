渣打馬拉松2026成績查詢｜實時追蹤App　賽果持續更新+獎金一覽

渣打香港馬拉松2026（渣馬）的十公里、半馬及全馬將陸續誕生三甲，本文持續更新最新戰況，並介紹官方的實時追蹤App，用戶可以透過姓名或號碼搜尋跑手，關注該跑手後，比賽期間就可以即時追蹤他的位置，了解他的平均速度及成績，但應用程式的數據為非官方成績。



渣打馬拉松2026｜實時追蹤App

第一步：搜尋「Live Tracking for SCHKM」應用程式，或者直接按以下連結：

iOS下載連結：App Store

Android下載連結：Google Play

第二步：下載及安裝應用程式。

第三步：下載完成後，入App見到第一個畫面，按「繼續」。

第四步：在下一個畫面，揀選一個身分，再按「下一頁」。

渣打馬拉松2026成績查詢｜實時追蹤App第四步：我沒有參賽，所以按「支持」再按「下一頁」。（手機畫面截圖）

第五步：輸入一個名字，之後按「start」。

第六步：入到應用程式的首頁，按「個人資料」旁邊那個被大灰色圓圈包住的「+」號。

第七步：入到以下的畫面。程式有齊所有參加跑手的資料，用戶可以打英文姓名或號碼去搜尋關注跑手。

第八步：例如我想關注姚潔貞，我就打她的英文名去搜尋，之後再按入去。

第九步：按入去就見到以下畫面，比賽到時就會有即時位置追蹤、距離、平均速度等資料。在賽前，用戶可以先按「關注」。

第十步：返回應用程式首頁，「我的資料」旁邊姚潔貞的「YC」圓圈就出現了。之後只要一入應用程式首頁，再按一按那個圓圈，就可以顯示到姚潔貞的成績。

渣打馬拉松2026｜獎金

馬拉松的總獎金為31.48萬美元。

男、女子組總排名前十均有獎金，前三分別獲得6.5萬美元、3萬美元及1.5萬美元。

如馬拉松挑戰組參賽者刷新賽道紀錄，可獲發獎金1.2萬美元；男子場地紀錄為2小時09分20秒，女子場地紀錄為2小時26分13秒。

如馬拉松挑戰組參賽者在指定時間內完成比賽，每人可獲傑出獎金，但傑出獎金與破紀錄獎金不會同時發放。

男子

2小時10分00秒內 8000美元

2小時11分00秒內 5000美元

女子

2小時27分00秒內 8000美元

2小時28分00秒內 5000美元

至於香港永久性居民參賽者，馬拉松挑戰組、半馬拉松挑戰組及十公里挑戰組頭三名，可獲以下特別獎金。

男、女子馬拉松挑戰組

冠軍 6000港元

亞軍 4000港元

季軍 2000港元

男、女子半馬拉松挑戰組

冠軍 3000港元

亞軍 2000港元

季軍 1000港元

男、女子十公里挑戰組

冠軍 1500港元

亞軍 1000港元

季軍 500港元

另外，馬拉松挑戰組之香港永久性居民參賽者如在指定時間內完成比賽，每人可獲獎金 1000港元。男子組指定時間為3小時00分00秒內，女子組為3小時30分00秒內，故得獎者被稱為「千金先生」、「千金小姐」。