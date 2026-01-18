渣打馬拉松2026｜陳家豪中途「不見了」　14公里傷出問人借錢搭車

一年一度的渣打馬拉松，《01體育》採訪通訊群組如歷年一貫熱鬧，負責現場採訪與在公司奮戰的兩批同事各有各忙，不斷追查各精英跑手（以及發哥）成績，眾人今早不約而同發現——參加半馬賽事的陳家豪，中途不見了。

家豪賽後在維園出現，說出首次未能完賽因由。

陳家豪比賽中途「不見了」，原來是因傷退賽。（趙子晉攝）

太太姚潔貞因傷未能戰10K 陳家豪比賽中途「不見了」

大家早已習慣，每年渣馬都會有「長跑夫妻檔」姚潔貞、陳家豪的身影，今年原定參加10公里賽的姚潔貞因傷未能出戰，陳家豪則按計劃參加半馬賽事。

半馬拉松挑戰組在5時30分起跑，以手機應用程式實時追蹤着家豪的我們，卻發現他中途「不見了」，各人都不明所以，之後現身維園與跑會成員合照，他親自解說事情來龍去脈。

我們已習慣每年渣馬都有陳家豪與姚潔貞，今年只得家豪上線，卻未能完賽。（資料圖片/鄭子峰攝）

14公里受傷退賽 入急救站「問人借錢搭車返嚟」

「受傷了，無跑完」，家豪稱，「14公里左右，拉傷後肌（後大腿肌肉）」，他在比賽中途突然聽到啪一聲，便不能繼續作賽。今日原以為能夠力爭踏上頒獎台，無奈出乎意料受傷，「算啦，好似上次潔貞在台灣（12月21日臺北馬拉松），跑咗2、3K就搞成咁，我今次就10幾K。」

受傷後，家豪先入急救站接受簡單治理，「噴吓嘢、敷吓冰，跟住問人借錢搭車返嚟」，現場同事被他弄至忍俊不禁，他又說，「我行返嚟唔得呀，仲要行到呢度（維園）迫住又要跑，唔好喇」。

家豪更指，跑會內已有數個成績前列的學生因傷未能參賽，「原本希望為他們而盡力，睇吓上不上到頒獎台，點知自己搞成咁。」他續稱，「以我個歲數組別，安全返來應該都有機會上到頒獎台」，參賽以來首次要入急救站，他感慨：「我哋年紀大，好容易受傷恢復唔到。」

對於太太姚潔貞的狀況，家豪稱昨日對方尚在試跑，經他力勸才決定不出賽，以免影響之後的比賽。想不到今次輪到他受傷了，打亂3月到日本參賽的部署，並估計今次「最少要休息10日8日」。

