渣打馬拉松2026｜299名千金先生小姐獲千元獎金　附時間成績分佈

渣打馬拉松曲終人散，官方今日公布「千金」全名單，一共299人，分別有210名「千金先生」及89名「千金小姐」，比中國香港田徑總會主席關祺昨日（18日）賽後公布的多了一名男跑手。

所謂「千金」，源自「馬拉松特別獎勵計劃」，馬拉松挑戰組之香港永久居民參賽者，如在指定時間內完成比賽（男3:00:00內；女3:30:00內），每人可獲獎金港幣1000元。

數字的意義本身就沒有定律，從來都由人去賦予。「千金」可以是資助半對高階跑鞋的獎金，可以是用以炫耀的虛榮感，可以是經歷無數挫折和懷疑之後的自我肯定。用腳步各自撰寫屬於自己的故事，這就是馬拉松的意義。

你想成為「千金先生」、「千金小姐」嗎？下文拆解了2026年渣打香港馬拉松299名「千金」的時間分佈，附以相關時間的平均步速，跑友們不妨看看自己與「千金」的距離有多遠，一起以今天為記，給自己的2027年定下目標。



田總今日在社交網站公布今年299名「千金」的名單，比去年383人少了約22%。這是連續兩年錄得跌幅，2025年比2024年的446人少了14%。補充一點，2024年是渣馬繼2023年後再將1000元獎金增加至1萬元，「萬金」成為不少跑友的動力。

渣打馬拉松2026｜千金先生時間分佈。

至於今屆「千金」的時間分佈，跑出2小時30分以下的「千金先生」只得三人，即是本地三甲，依次是黃尹雋（2:26:46）、莊司暘（2:28:02）及謝覺偉（2:29:30）；2小時35分以下的依然是三人，分別是黃啟樂（2:30:52）、Airault Ferdinand（2:31:19）及魏賡（2:32:28）。由2小時45分開始，隨着時間增長，「千金先生」人數亦開始上升，最多的是2小時55分至2小時59分59，共129人，其中40人在最後一分鐘壓哨，最後一位「千金先生」是Lau Wai Kee Ricky，時間是2小時59分58秒。

渣打馬拉松2026｜千金先生壓哨。（楊宇翹攝）

「千金小姐」的時限為3小時30分內。89人之中，3小時以內及3時05分以內，分別得三人，本地最快女跑手羅映潮跑出2小時41分28秒，第二名司徒兆殷跑出2小時43分23秒，第三名黃卓寧跑出2小時46分38秒。與「千金先生」的時間分佈相若，限時前5分鐘佔最多「千金小姐」，共37人，最後一名To Kar Wing的時間是3小時29分56秒。

渣打馬拉松2026｜千金小姐時間分佈。