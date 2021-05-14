ASICS首對全掌碳板鞋　大步加速快感考驗小腿能耐｜每月一號鞋

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-05-14 12:23

想快樂，講衝動；想長樂，講準備。 步入另一階段，盤算一生中最大宗購物計劃。走勻港九，有新有舊，慨嘆歡樂如Shopping這回事，都有挑戰。

如果早有準備，一人走路也懂未雨綢繆，遇上機會便可以撈底，而非露底。今回有機會了，明知越級挑戰都要一試，迅速體驗碳板鞋的快感。停下來，便知苦惱。

ASICS 首對全掌碳板鞋，推出市場前的測試階段，相繼有跑手刷新個人最佳時間。

ASICS METASPEED Sky 中底高度（鞋跟／前掌）：33/28毫米 重量：199克 測試：2次日常慢跑， 路線： 1. 耀興道落斜，上柴灣道，到達大道頂端的母校回頭，經阿公岩跑出海濱，到鯉景灣回程，跑上耀興道，上斜告終。（步速：6分45） 2.荃灣西至汀九村石碑來回（步速：6分15）

最初買跑鞋，只顧「輕」和「靚」。多接觸跑步，對跑鞋有多一點點認識。厚底碳纖維板跑鞋（碳板鞋），近幾年屢破紀錄，甚至跑進「Sub2」，成為跑手競速之選。慢腳跑手跟碳板鞋，如在平衡線，沾不上邊。這一次有機會穿上品牌首對全掌碳板鞋，測試性能，測試自己。

日本跑鞋專家ASICS在碳板鞋大戰中慢工出細貨，去年中推出首對碳板鞋METARACER，碳板僅在前半掌。相隔近1年，全掌碳板的METASPEED Sky，終於面世。廠商提供的研究數據指，研究現時跑手趨勢，以大步跑手為主流。新鞋應付全馬，較ＭETARACER減少步數約1.2%，跑者省力的效益提升3%。

測試鞋款：ASICS METASPEED Sky（按圖放大）

（01美術製圖）

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綜合評測（5★為最優秀） 緩震：★★★★☆ 透氣：★★★★☆ 舒適：★★★★☆ 反應：★★★★☆

鞋頭上翹設計，身體稍稍傾前，前掌着地，推動邁出下一步。（何偉畧攝）

ASICS首推全掌碳纖維板鞋METASPEED Sky 回彈佳增步幅愈跑愈慳力

試後感

要慢容易，想快可快從來不易。初次穿上跑鞋熱身，中底物料相當柔軟得腳掌如被鞋底「吸」向下。起跑後，便感覺中底威力。抬起腳步時腳掌不單感覺俐落，著地時撞擊力分散，先前的「吸」腳情况轉為穩定。及後過彎，以及上、落斜，腳掌都牢牢附著鞋底。鞋楦薄而透氣（未穿上時簡直透光），輕身之餘提升速度後更覺輕盈，抬步時雙足沒有脫離鞋底而變得不穩定。

鬆糕鞋底，包着一塊超薄碳板，還有厚厚的中底物料。

著上腳：加速如「升壓渦」 碳板推步應聲彈出

當跑速加快，碳板迅速發揮效力。跑鞋設計特點，除了全掌碳板及高度回彈的中底物料，前掌上翹設計亦減輕足踝摺曲。只要上身保持前傾去跑，每一步著地，前掌順勢前傾，同時後掌部分已彈起，輔助跑手「彈」出下一步。此設計有助減少足踝摺合，從而減輕負擔。同時，鞋跟的加硬處理保護足踝。其中一次快跑，遇上稍為不平坦的路段而幾乎「拗柴」，幸而支撐得住，及時修正。

碳板鞋帶你步步向前，也逼你保持相當速度，甚至愈跑愈快。從耀東落斜到跑上柴灣道，較過去穿著無碳板跑鞋，快半分鐘至1分鐘，最後竟然「刷新圈速」。望望跑錶，耀東起步向筲箕灣方向落斜，1公里路程已由平時5分45秒左右加快至4分57秒，到從筲箕灣道跑上柴灣道頂大約1公里，以往大約8分鐘以上，今回沒有刻意加速，竟然是7分13秒。

鞋要盡量輕，外底橡膠覆蓋前掌及後掌兩側。

6公里跑完一半：呼吸急促兼腳軟 跑完攰足3日

從這一段柴灣道，已體驗到這雙碳板鞋如何熱愛競速。可是，男人最痛的問題來了。它讓你快，但考驗你夠不夠耐力。

相比沒有碳板的跑鞋，碳板及高彈力中底，帶來回彈力使下肢受到額外的壓逼力。當我想放慢腳步，有時會感覺前掌踏地，碳板後掌彈到腳底，輕輕敲了一下。短短6公里跑程，跑過一半轉出東區海濱，不僅下肢疲勞，呼吸也顯然急促。狀態固然差，但如此短路程也感覺「爆爆哋」，是不知不覺被推快了。到了後段，小腿相當痠軟，疏於練習而肌力不足的問題迅速浮現。上一次跑回家跑到抽筋，而且疲勞感持續3天，到底是何時？

輕鬆跑一段青山公路，加速感覺爽快。不過，兩次跑後疲勞感明顯，有何原因使然？（張倩儀攝）

總結：碳板鞋逼你上路 男人最痛算這種

碳板鞋的原理，必須跑得夠快，同時雙腳夠肌力，才完全發揮及掌控。否則，跑得慢，腳下碳板完全沒法忍耐，催促你「快L啲」。不過，當你準備好了，自會陪你上路。擱下兩、三星期，其間抽空慢跑，再來每周一次足球聚會，才穿起它再次練習快跑。感覺第一次使用相同，過步順暢，彈力強勁。你想加速，中底與碳板應聲「彈」出。

快速課以及比賽，這雙快鞋必定可以幫你做出好時間。問題是慢腳如我，到底「練功」到何時何日，才可以「夠快夠耐」穿起它，避免這種「男人最痛」？請留意稍後報道，看看專家解說碳板鞋。

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簡評： —品牌首對使用全掌碳纖維板跑鞋，回彈反應明顯 —鞋頭上彎設計，配合充滿回彈反應的碳纖維板，推動跑手向前增大步幅，減少步數，適合「大步」跑者 —「工程網眼」（Engineered Mesh）製鞋楦，輕薄程度肉眼可見，透氣度高。鞋頭與腳踭加入一層絨裡，並特別加硬處理腳踭，快跑過彎時著地感覺保持穩定 —輕量橡膠外底，佈置考慮一般腳掌形狀，覆蓋前掌及後掌兩側，一般水泥路面合用 —加速反應快，上、落斜路段尤其明顯，對跑者速度及肌力要求高 —適合10公里至全馬比賽的快鞋，宜於日常練習中高速的長課或計時訓練使用使用，熟習跑鞋特性

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分：（按圖放大）

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