經痛女跑手注意｜漠視成因只跟食療藥石亂投　一種體質易愈跑愈虛

撰文： 李思詠 最後更新日期： 2021-03-12 09:11

每月受經痛困擾的女跑手，「M到」幾天暫停運動，過後繼續如常生活。 但註冊中醫師徐澤昌博士提醒，痛經問題成因眾多，若是氣虛血弱一群，平日還高強度、大運動量地練跑，隨時虛上加虛。

【編按：註冊中醫師兼IPTFA銅級國際專業康體私人教練徐澤昌博士分享臨床經驗和醫學心得，在「運動中醫學」專題為大家解構運動宜忌。每人體質不同，意見僅供參考，讀者不宜胡亂用藥，若有疑問，應盡快請教註冊中醫師或其他專業人士。】

徐澤昌多番提醒女士們，除了「M痛」幾天要暫停運動，也千萬別視之為平常，「不通則痛」、「不榮則痛」，痛經本就意味身體有問題。

「不通即是身體經絡有堵塞，不榮則身體臟腑不夠養份，兩者皆是『痛』的主因，不通可導致不榮，不榮也能引發不通。」他說，正常月經不應出現痛經，經血也沒有血塊，而且顏色不深不淺，也要每月準時。

經痛問題，只有女跑手才明白。（Getty Images）

女士痛經問題成因眾多，包括氣滯血瘀、濕熱瘀阻、氣血虛弱、腎氣虧損等。一般而言，平日做適當運動，基本不會傷身，但強度太高的話，容易耗氣傷津。徐澤昌解釋：「汗血同源，中醫認為汗和血都是身體同一種物質（津液）所化。出汗太多，氣隨汗脫，身體氣血不足，故運動不當會引致更多問題，例如痛經甚至月經失調，或者脫髮、怕冷、關節毛病等。」

若女跑手本身因氣滯血瘀而痛經，跑步和行山有助行氣活血，紓緩「M痛」；但體質屬氣血虛弱的話，跑步訓練計劃又是高強度、高里數，隨時愈跑愈虛.。女跑友應先補好氣血，由輕鬆運動開始，才逐步增加強度。

玫瑰花茶不是所有女士皆適合飲用。（資料圖片）

事實上，不少女士自少女時代來經開始，由細痛到大，漸漸不把每月幾天女士之苦當作一回事，或者自行找食療調理。從中醫角度而言，全都要不得。

「如因壓力導致痛經，應該疏肝理氣，可以飲玫瑰花茶、按壓穴位；若是氣血虛弱一族，就應食紅棗、圓肉。但每人體質不同，痛經也不是只得一個成因，可以肝鬱、腎虛、濕熱同時出現，用藥也要因應專業診斷去調整。」

單憑自己感覺，很難為「M痛」辨症，但徐澤昌提醒，至少有一條永恆不變法則可以遵守：別喝凍飲、別吃生冷水果。

飲凍嘢真係萬惡之首！ 註冊中醫師徐澤昌博士

小貼士 不少女士愛以玫瑰花茶紓緩月經不適。徐澤昌解釋，玫瑰花茶比較適合肝氣鬱滯、瘀血阻滯所導致的痛經、經前乳脹、月經伴血塊、顏色深的女士服用，但月經過多者則忌服，服用前應先咨詢註冊中醫師。

註冊中醫師徐澤昌博士。（資料圖片；龔嘉盛攝）

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