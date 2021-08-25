跑鞋｜4DFWD大幅增強推進力　3D打印技術進化關鍵在特選網格

3D打印技術製造鞋底，變成一排排有規律與緊密的細孔，深印腦中。「睇得」雖重要，「打得」更是關鍵。

adidas的4D FWD跑鞋，接連推出新穎奪目的配色，更有「天團」加持。新系列的重點在於以高科技鞋底，推進跑者向前。三鐵教練華進初步測試此鞋，認為此言非虛，「跑多幾次就出嚟」。



華進參加三鐵，跑步練習不可少，亦曾以1小時33分左右完成半馬。收到最新4D FWD全黑跑鞋後，對比上一代「3D中底」，他直言今代較柔軟。但穿上腳試跑，疑慮一掃而空。他指跑步時，柔軟的中底對腳部支撐相當足夠，吸震方面亦不錯。

華進穿起黑色4DFWD，直言中底支撐比想像中為佳。（黃舒慧攝）

華進提醒跑鞋的外底防滑性能或屬一般，下雨天外出練習要留心路面情况。（黃舒慧攝）

當他練習過4、5次左右，明顯感覺今代中底強調的向前推進效果。「第一次新鞋落地，無呢種感覺。著多幾次，跑咗大概20K，落地推前嘅感覺出好多」，華進說。嘗試加速之際，跑鞋亦逐步回應需要，把力量集中在腳掌前方，協助跑者推進。

鞋頭設計加上3D打印技術的中底，幫助跑手每一步推進。（黃舒慧攝）

華進續指，近來天氣炎熱，這對鞋以PRIMEKNIT編織鞋面製作鞋楦，跑鞋雙足感覺通爽，毫不焗促。惟他提醒鞋楦較為輕和薄，或要稍稍適應，而且如碰巧遇上落雨天，宜放慢腳步，注意防滑。

最新推出的全黑配色，易於穿搭。（黃舒慧攝）

華進總結4D FWD應付石地、磚地及運動場的地表，都沒有問題，能夠滿足一般人日常運動，輕抒腳頭的需要。當然，今回以黑色為主調，配搭螢光綠外底，以及幻彩反光帶等細節，日常穿搭的可塑性亦相當高。

4D FWD新配色細節全面睇（點圖放大）

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品牌於2017年與矽谷科技公司Carbon ，共同研發4D中底技術。最新推出的4DFWD中底，從五百萬組網格結構中選出的完美幾何設計，在多項機能上都有提升。今代中底較上一代提升300%向前推進力，增強23%緩震性能，回彈更豐富，而重量亦減少11.8%。

早前發布活動上，MIRROR成員AK（左起）、Ian及Lokman體驗4DFWD的著用感覺。（鄭子峰攝）

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