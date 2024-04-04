《星之後裔》 Knights of Veda新手攻略 開荒必知5件事 蛋池 商城分析｜手遊｜以類知名日本2D遊戲工作室「香草社」Vanillaware的美術風格見稱的跨平台手機遊戲《星之後裔》已開始公測（實質等同正式開服），《香港01》科技玩物頻道以下提供新手開荒攻略。



《星之後裔》首抽相關請見另文攻略：

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1. 遊戲評價相關

星之後裔Knights of Veda現時在Steam上的評價為「大多負評」；但如果仔細看玩家評價的話，會發現負評基本都和遊戲內容或表現無關，而是攻擊其和《原神》相同的抽蛋機制。

https://store.steampowered.com/app/2484250

由於是免費遊玩，誰都可以將其加到遊戲收藏庫之後留評價，不像其他Steam上的買斷制遊戲需要購買遊戲後才能評分（當然付費遊戲也是可以先買遊戲，留評論後再退款，但畢竟麻煩很多）；讓人感覺對遊戲的負評有不少都是來自反對抽蛋和微交易的玩家以及《原神》黑粉。

但畢竟本質是手機遊戲，只是有同步推出Steam版本；如果本來就是不介意課金問題的手遊玩家，可以不用太在意遊戲現時在Steam上的負評潮。

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至於跨平台方面，遊戲支持跨平台共用進度及跨平台多人連線，同時遊戲有分4個伺服器，分別是「KR / JP / TW」（韓日台服）、「SEA / OCE」（亞服）、「AMERICAS」（美服）和「EUROPE」（歐服），不同伺服的進度各自獨立，想和朋友一起玩的話當然就要選在同一個伺服器了。

2. 基本玩法 技能系統解說

星之後裔可說是《原神》和香草社《魔龍寶冠》的合體：基本玩法為《魔龍寶冠》式的橫向過版動作；同時加入了《原神》的4人組隊、1人在前台3人在後台並可隨時換人的系統。玩家最多可以用4個角色（吠陀騎士）組成隊伍（在遊戲中的表現形式為在「書籍」中「裝備」），在戰鬥中隨時切換（換人有1秒共用冷卻）。

而每個角色都會有一個普通技能和一個特殊技能，前者為冷卻制，使用過後等待一段時間後便可再使用；後者則為計量制，玩家需要以該角色攻擊命中敵人累積計量表（儲氣），儲滿後才可使用。

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3. 戰鬥、組隊心得

蓄力攻擊取消硬直



角色的普通連技打完後會有硬直，但可以通過翻滾或是使用蓄力攻擊來取消，例如初始角色雷恩就是很好的例子，比起一直狂按普攻，每打完一套普攻（3段）之後馬上蓄力攻擊會順滑得多。

換人放技能



一隊有4個角色，換言之就是有4個普通技能，想要提升輸出就要勤力換人放技活用冷卻時間；一直用死一個角色的話就等如打少3個技能了。

至於特殊技能因為需要「儲計」才能使用，早期關卡難度不高可以不用太在意，但可能到中後期就會需要在關卡前段換人打普攻儲氣，儲好各角色的特殊技能後留到打強敵/boss才使用。

特殊技能都很強力

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隊中最好要有1個補師



本作的敵人密度很高，即使很習慣玩動作遊戲的玩家也很難避免受傷，因此隊中最好有一個補師型角色。如果在刷好首抽後隊中沒有任何治療角色的話，很建議在新手推薦蛋池中10抽（因為有8折所以實質是8抽）獲得「盧西安」，雖然是4星但已是相當好用的補師角色。

4. 開荒推進度

和大部份手遊相同，各種系統和玩法都需要主線進度解鎖，遊戲開始時用力推主線就是了。另外也最好盡快提升主力輸出角色和其武器的等級，升個15~20級就已經能讓數值有非常明顯的提升，足以應付好一段時間。

4星武器只要升10級就已經差不多變成雙倍攻擊力了

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5. 蛋池相關

星之後裔的蛋池和商城幾乎是完全照搬《原神》，由抽蛋機率、保底機制、重覆角色突破（即「命之座」，在星之後裔裡叫緣份）、鑽石價格到商城交換物品幾乎完全相同，有玩《原神》的話就會很容易掌握到如何規劃資源。

星之後裔的蛋池5星出貨率為0.6%（不計保底），如果一直都未有出5星，第90抽必出5星（即保底）。角色限定池（活動星之召喚）的保底只會出角色，而保底時有50%機會為當期pick up角色；如果第一次保底沒出當期pick up角色，則下一次抽到5星或保底時必定為當期pick up角色，和《原神》的「大小保底」機制完全相同。換言之如果運氣很差的話，需要180抽才能抽到pick up角色。而普池（星之召喚）的保底則有機會為角色或武器。

但另一方面，《原神》的經營模式是雖然蛋池不好出貨，不過一來有保底避免了無上限永遠都抽不到角色的問題，二來是遊戲強度要求偏低，只要懂得組隊及育成方法，即使0課金全4星角色都能打穿整個遊戲。

而《星之後裔》蛋池機制和《原神》完全相同的同時，卻不知道遊戲的強度的要求高不高、會不會出現一定要5星突破好幾次才能打通遊戲的情況；網上有玩家留言指團隊以往的作品都較佛心課金壓力不太高，但如果很有顧慮的玩家，也可以選擇先觀望一下。

https://store.steampowered.com/app/2484250

亦由於商城和《原神》幾乎一樣的關係，十分推薦購買性價比極高的「月卡」貝爾的禮物；另外是每個月可以在商城交換的10抽也是一定要換好換滿。