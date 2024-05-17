PPSSPP 登陸iOS｜神級模擬器全方位教學 畫質升級、手掣配對方法｜可能是認知度最高的PlayStation Portable（PSP）模擬器「PPSSPP」，在最近Apple放寬對模擬器app的限制之後終於正式上架App Store，《香港01》科技玩物頻道以下提供iOS版PPSSPP實機測試和使用教學。



PPSSPP 正式登陸iOS

PPSSPP大概是認知度最高的PSP模擬器，PPSSPP早在2012年已經推出，多年發展下來模擬器的功能已相當完善；相信不少人在今次iOS版PPSSPP推出之前都可能有用過。

（注意：使用模擬器屬合法行為，唯切勿下載非法遊戲ISO）

PPSSPP 正式登陸iOS

PPSSPP的使用方法並不複雜，只需要在iPhone / iPad裝好模擬器，然後再將遊戲的映像檔（rom / iso）複製或下載至iPhone / iPad上，再在PPSSPP中開啟檔案載入映像檔，即可以運行遊戲。

PPSSPP

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而於遊戲映像檔從何而來，雖然據悉網上一直以來都有提供遊戲映像檔下載的網站，但是玩家所使用的映像檔應該要由玩家自己合法擁有的實體遊戲轉錄而成。而PPSSPP也有提供如何將PSP實體遊戲光碟（UMD）轉錄為iso的教學，有需要的玩家可以參考。

https://www.ppsspp.org/docs/getting-started/dumping-games/

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按圖放大iOS版PPSSPP使用教學：



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模擬器玩舊Game畫質更靚更流暢

用模擬器玩舊Game的一大好處是可以upscale畫面，PPSSPP已內建rendering（渲染）升級功能，只要以畫面上方的箭咀打開選單然後選Setting，再在Graphics裡的「Rendering resolution」即可選擇更高渲染倍率，倍率越高畫面就越靚。

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當然需要用家的設備具有相應的硬件性能才能在升級畫面後仍可順暢運行；記者用較舊的iPad第8代，以4x PSP運行Monster Hunter Portable 3時已感到有少許窒，但2x PSP就可完美順暢運行。如果是效能強勁的機種如新的M2 iPad Air甚至M4 iPad Pro，可能去到8X rendering都能順暢運行。

而畫面升級的效果是非常明顯，以下為2x PSP和4x PSP的畫質對比，可清楚見到一個仍然是有起格，另一個則幾乎是完美反鋸斷沒有任何「狗牙」。

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另外PPSSPP也支援藍牙手掣，記者以DualSense（PS5手掣）測試，只要一經藍牙連接好手掣PPSSPP就會自動對應並將按鍵映射到模擬器中，甚至是在已打開映像檔遊玩遊戲的期間才連接手掣時，也可以無縫立即使用，非常方便。

每款手掣連接到iPhone / iPad的方式都不同，以DualSense為例，首先在iPhone / iPad開啟藍牙，然後長按DualSense的Home掣和分享掣，直到手掣的指示燈發出閃光後，再在iPhone / iPad的藍牙裝置頁面選擇「DualSense Wireless Controller」即可連接。