懷舊Flash game免費任玩｜日本遊戲開發者建立Flash遊戲保存庫｜Flash 是不少 80、90 後網民的集體回憶，當年 Flash 是互聯網上多媒體設計的主流軟體；不少經典小遊戲如《無個性戰隊》、《鐵板燒肉》、《貓狗大作戰》等都是 Flash game。一位日本遊戲開發者就建立了一個 Flash 遊戲保存庫，玩家可以免費玩到多款懷舊 Flash game。



日本遊戲開發者建立自家懷舊Flash遊戲庫

當年許多經典小遊戲都是以 Flash 寫成，像是《無個性戰隊》、《鐵板燒肉》、《貓狗大作戰》等。隨著 Adobe Flash 停止更新、因為安全性問題現時互聯網基本已不用 Flash、改用 html5；但是也有一些有志之士致力於將舊時的經典 Flash game 保存下來，例如日本的自由業遊戲開發者「TANAKA U」就是其中一位。

TANAKA U 當年也是積極製作 Flash 遊戲的一員，以「nextframe!」的名義發表過多款作品，代表作是經典的《艦砲射擊》，可能不少人小時候都曾經玩過。

TANAKA U 後來將當年的艦砲射擊升級為《艦砲射擊 甲改》

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艦砲射擊中玩家操縱一首戰艦，要擊沈各個關卡內的所有敵人，包括戰艦、巨型轟炸機甚至堡壘等，同時還要躲避敵方的炮擊、魚雷和空襲。每過一版都可以獲得強化點數，用以強化戰艦的炮彈發射數、炮擊精度等性能，或是追加防空炮等額外裝備。

最近 TANAKA U 將自己的舊遊戲復活，到其官方網站部份 https://nextframe.jp/ 即可玩到；部份作品重新以 html5 編寫，因此不需任何額外設置，瀏覽器打開即可免費即玩。

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除了《艦砲射擊》外，另一款 Flash 遊戲 《Ｍaterial Sniper》（マテリアルスナイパー）也非常值得一玩。玩家扮演一位狙擊手，承接以狙擊槍遠距離拆除炸彈等高難度任務。遊戲不論畫面、操作手感、音效和配樂都是 Flash 遊戲的頂尖級數，射擊的時候會有效果爽快的畫面搖動效果，甚至還設有紙娃娃系統，可以幫狙擊手換上不同服飾。

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而在狙擊的部份也是相當硬派，不單準星會自行微微移動（摸擬人的手震），而且射擊後子彈並非直接命中準星所指的地方，而是需要經過飛行時間，對移動的目標就需要「先讀」預判位置來射擊，彈道更會受風向、風速影響，玩家需要相應計算射擊的位置。

+ 1

不過也因為這是 nextframe! 自家的網站，可玩的也就只限 nextframe! 自家的作品，像其他對香港人來說經典的 Flash 遊戲如《無個性戰隊》等就未能玩到。不過單是《艦砲射擊》、《Material Sniper》和《2ch格鬥》這幾款遊戲就已經很值得一玩了。

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