血源卡丁車Nightmare Kart PC免費推出可多人遊玩 經典迷因成真｜由外國獨立遊戲開發者 Lilith Walther 製作的《Nightmare Kart》已於 Steam 及 ichi.to 正式推出。遊戲為完全免費遊玩，加上玩家熟悉的《血源詛咒》要素，讓遊戲在上市首日即獲得壓倒性好評。



血源卡丁車經典迷因成真

血源詛咒卡丁車，或血源卡丁車，本來是玩家之間的一個迷因；因為《血源詛咒》深受玩家喜愛評價也極高、是近十年最出色的遊戲作品之一，然而 SIE 卻遲遲沒有公布遊戲續作或移植的消息，因此無聊之下玩家就開始製作各種《血源詛咒》續作的迷因，流傳最廣的便是「血源卡丁車」，當年還有一張曾騙倒不少人的改圖。

血源卡丁車的惡攪改圖

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後來 Lilith Walther 見等不到《血源詛咒》續作，索性將此迷因製作為遊戲娛樂大家；遊戲最初的名字也直接定為《Bloodborne Kart》血源詛咒卡丁車。但畢竟《血源詛咒》是 Sony 持有的 IP，較難讓坊間二創遊戲直接取用此名字，因此 Lilith Walther 在和版權方協調過後，將遊戲更名為《Nightmare Kart》惡夢卡丁車，於昨日正式推出。

血源卡丁車 Nightmare Kart

而遊戲中的地方名和人名也大概是因為相同關係而作出了規避，不過有玩過《血源詛咒》的人自然知道那些名字和元素是對應原作的哪些部份，例如遊戲中的舞台 Miralodia 就是雅南市，血瓶則變成了乙太瓶等。

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遊戲玩法基本和《瑪利歐賽車》相同，但是在各個地方都引入了《血源詛咒》的元素，首先車子、賽車手和賽道都是捏他《血源詛咒》的人物和地點不在話下，在賽道中拾得的道具也變成了獵人手槍、散彈槍、汽油彈等《血源詛咒》中的武器道具。而這些道具除了用來攻擊對手外，也可以用來擊殺賽道中的怪物，擊殺怪物後可獲得血滴，能提升車速上限（也就是《瑪利歐賽車》中的金幣），這些「血源化」的機制都相當有心思。

傑爾曼（遊戲裡叫赫爾曼）用手瘋狂推動輪椅的畫面差點把記者笑死

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開發者表示遊戲將有 21 名賽車手、13 款車種以及 15 條賽道，以個人開發作品來說內容量相當豪華。《Nightmare Kart》推出後，因為其遠超一般免費小品遊戲的品質，無論是音樂、遊戲性都非常出色；將《血源詛咒》和《Mario Kart》兩個極端相反遊戲的機制結合的方式亦是別出心裁，因而獲得玩家一致盛讚好評。

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有玩家留言笑指 SIE 遲遲不肯為《血源詛咒》Bloodborne 推出續作或高清移植或 PC 版，《Nightmare Kart》應該是玩家能得到最接近血源 PC 版的東西了；也有玩家激讚這款遊戲不單免費，更不用綁定 PSN 帳號，打出 10000/10 的超越滿分。