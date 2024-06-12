VTuber 狂迷豪言非這紙片人不娶！日本電視台追訪力千粉生態｜自從 VTuber 興起之後，在最近數年間已越來越普及，在全球各地均有許多熱愛追看 VTuber 的網民。但是隨著 VTuber 人氣越來越高，為 VTuber 瘋狂痴迷、花費大量時間、精力和金錢來追捧心儀 VTuber，甚至將 VTuber 視為真正戀愛對像的「ガチ恋」 （真愛粉 / 力千）的人數也逐漸增多，最近甚至有日本電視台就相關議題製作節目。



日本電視台製作「力千」ガチ恋專題節目了解其生態

在日文中將支持心愛偶像的行為和生活稱為「推し活」，而「ガチ恋」原本是指「認真的戀愛感情」，但也會用來指真心愛上偶像或藝能人的粉絲。近年「ガチ恋」一字則多用於專指認真愛上 VTuber、將 VTuber 當成戀愛對像的人，香港則時常以形狀相近的文字「力千」形容。日本網路電視台 AbemaTV 最近就以「認真愛上 VTuber」（VTuberにガチ恋）為主題製作了一輯特備節目，更訪問了幾位「力千」以了解他們的生態和心態。

https://www.youtube.com/watch?v=FocmbQwC9q0

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其中一位受訪者是受訪時 34 歲的男性「れっくす」；他的「ガチ恋」對像是日本 Vtuber「絵夢アリス」（@-AliceEmu）。れっくす的家中放滿絵夢アリス的精品，每當有新的周邊商品推出時れっくす也會立即購入；以至於周邊買得太多一個房間不夠擺、擺到去另一間房。

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れっくす其中一個最自豪的收藏是絵夢アリス的等身大立牌，據稱是完全預訂生產、限量 3 個，而實際有購入的大概只得れっくす一人，於是就變成是全球僅此一個的限量品。而理所當然地絵夢アリス的直播れっくす都會追看，也會「打賞」superchat 留言。れっくす稱自己平均每年在身上絵夢アリス花費約 100 至 300 萬日圓；更直指自己沒打算和絵夢アリス以外的人結婚。

https://www.youtube.com/watch?v=FocmbQwC9q0

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崇拜是距離理解最遠的感情

事實上一直以來為追星、追偶像而瘋狂大灑金錢的人是大有人在；如今只是追捧的對像由一個你可以見到樣子的真人變成穿上虛擬皮套的人，本質上或者沒有太大不同。但是一直以來社會也告訴我們粉絲和偶像極少有能修成正果的例子，畢竟對粉絲來說偶像可能是他的全部；但對偶像而言粉絲卻只是事業的一部份，對方根本不曾出現在自己的生活中。

正如《死神》中的藍染惣右介所言「崇拜是距離理解最遠的感情」，要由粉絲的身份發展到的成為戀人以至夫婦，大概是最為困難、機會最渺茫的一途。

（網路圖片）

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不過另一方面，節目除了去れっくす家中取材之外，也有邀請他上節目和主持人一同分析其他「力千」的案例；節目也整理了れっくす為了絵夢アリス在金錢和觀看直播以外作出的努力，包括為了絵夢アリス而轉職到食品業以開發和絵夢アリス的聯動商品等，已經由單純的粉絲升格為業務上有關連的人士；可能れっくす真的有機會也說不定。