6月份 Steam 新品節 開鑼 多款話題注目新作搶先試玩｜Steam 近來相當積極推動「新品節」活動，每年 2 月、6 月和 10 月都會舉辦一次，玩家可以在新品節中搶先免費試玩將於不久後推出的新作遊戲。而 2024 年 6 月份的 Steam 新品節已正式展開，今次有不少值得一試的demo。



2024 年 6 月版 Steam 新品節展開

今次新品節共有超過 1800 款遊戲參加，即玩家可以在活動期間免費試玩千多款遊戲。參加新品節都是將在接下來一兩年內正式發行的遊戲，換言之是一個讓玩家親身嘗試體驗，以便安排將來有哪些遊戲要持續關注值得購買，又或發掘意外地適合自己的遊戲的好機會。如果懶得自己落手落腳玩，也可以在活動中觀看其他玩家或遊戲開發者的遊玩直播。但注意 Steam 新品節的舉辦時間並不長，今次新品節只到 6 月 18 日為止，正好趁等待Elden Ring DLC《艾爾登法環 黃金樹幽影》的期間玩一下。

2024 年 6 月版 Steam 新品節

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以下為幾款今次新品節中的注目作品：



Once Human



《Once Human》主打高自由度的開放世界多人協力生存遊戲，玩家扮演擁有超能力的「超越者」，與好友並肩探索末日世界，合作搜集資源建設據點，並擊敗入侵的外星異變體。遊戲一大特色是建造及資源開發玩法自由度極高，玩家可在遊戲中達成電器化、工業化，甚至可以開採石油，建造生產線生產汽車等各種工具。

+ 3

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Metal Slug Tactics



經典橫向過版射擊遊戲《Metal Slug》（合金彈頭 / 越南大戰）的新作，玩法一改變成戰棋遊戲，沿用經典的像素風格畫面。遊戲看起來有點《Into the Breach》的影子，單看畫面是相當吸引，對 Metal Slug 或戰棋遊戲有興趣的人都可一試。

+ 4

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Wizard of the Legends 2



近幾年其中一款最人氣好評的獨立遊戲《Wizard of the Legends》續作，記者也有玩上一集感覺是遊戲有想法、開始時很爽快但也很快開始變悶；2 代由前作的像素風格變成類似《Hades》的卡通 3D，視覺體驗大為提升，可以再試試玩法方面有否再改進。

+ 1

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Level Zero: Extraction



非對稱 PvPvE 第一身射擊遊戲，遊戲講述未知生物入侵廢棄的外星前哨基地，不同勢力各自派出部隊前往搜刮研究資料和戰利品；玩家需要邊搜刮戰利品邊對抗其他小隊並活著撤離。有趣在於玩家不止可扮演搜刮部隊，也可選擇扮演外星怪物，殺光人類。

+ 3

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最後提提一件有趣的事，就是除了一般遊戲之外，成人遊戲也一樣可以在新品節中試玩到；成人遊戲最緊要就是合不合自己口味，而這方面自己親自嘗試自然最清楚。今年更有不少由 Game 名已經非常有趣的成人遊戲，像是《我獨自榨精》、《超能x天使》、《性轉契約與痴漢少女》、《實力單身》等，紳士玩家可留意。

2024 年 6 月版 Steam 新品節活動頁面：https://store.steampowered.com/sale/nextfest