碧血狂殺2又有10個超狂細節被發掘！網民感嘆：到底花咗幾多心機｜由著名的 Rockstar 開發、2018 年在 PS4 上推出的開放世界遊戲 《Red Dead Redemption 2》碧血狂殺2 被不少玩家視為史上最出色的電子遊戲之一，早前有外國玩家數出遊戲的 10 個精心製作超狂細節獲得網民好評，最近該玩家又再數出遊戲中另外 10 個更狂細節，再次令網民大為讚嘆。



外國玩家再數 10 個《碧血狂殺2》超狂細節

碧血狂殺2 Red Dead Redemption 2 之所以如此備受推祟，除了遊戲本身劇情、玩法和畫面均是最頂尖級數外，更因為遊戲在內容量和地圖規模都如此大的同時，仍能在到處都放滿各個極為用心的細節。外國遊戲 YouTuber「NikTek」（@NikTek）繼上次在推特（Twitter，現 X）上發表推文分享 10 個你可能沒留意到的《Red Dead Redemption 2》超狂細節之後，又再選出 10 個遊戲中的更狂細節，令玩家再度驚嘆遊戲開發團隊在作品上所花的心機。

碧血狂殺2

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外國玩家再數 10 個《碧血狂殺2》超狂細節：



1. 如果玩家開槍射中敵人的頸部，他們不會立刻死亡，而是會因為大量出血逐漸死去，更會在整個失血致死過程期間有完整的死前掙扎動作演出。



2. 當玩家將人體丟進河裡時，會有鱷魚來將人體吃掉。



3. NPC 餐點的細緻度超狂，不單會做足用刀叉切開食物再進食的動作，食物被切後更是會相應分割為不同的立體。



4. 將動物的屍體丟棄在野外後，屍體會時間腐化，玩家可以不時回去棄置的地方查看腐化過程



5. 每一個櫃桶在打開時都有獨立的動畫和內容物



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6. 當你從遠處觀察時，會見到狗隻一起玩耍



7. 地圖上的各種隨機事件，如醉酒鬧事的客人等，令整個世界更為生動



8. 當太陽猛烈時，陽光會照出耳殼半透明的效果，如同現實中的人體。



9. 燃燒效果做得極其逼真，火焰會依環境擴散，例如由樹上延燒到地上的草



10. 豬隻會進食人的屍體



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