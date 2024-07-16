河北彩伽、上原亞衣真人出演｜異世界歸來的我錯過了愛情年底推出｜提起「戀愛遊戲」一般人可能都會先想起以大量精美 CG 圖片為賣點的日系 Galgame 美少女遊戲；但隨著科技進步，近年開始流行以真人拍攝影片製成互動戀愛遊戲的玩法，接下來更將有由著名日本 AV 女優河北彩伽（舊名河北彩花）、上原亞衣演出的真人拍攝戀愛模擬遊戲《異世界歸來的我錯過了愛情》推出，紳士一定要留意。



怒溝上原亞衣、河北彩伽 同女神拍拖不是夢

《異世界歸來的我錯過了愛情》是一款即將推出的「真人拍攝戀愛模擬遊戲」：玩家扮演一位穿越到異世界、打倒魔王回歸現實世界後在公司當一般上班族的主角，但卻意外地將原本不能帶到現實的魔力帶了回來，並發現自己魂牽夢繞的女神成為了自己的上司與同事，一段魔幻又搞笑的辦公室戀情就此展開。

《異世界歸來的我錯過了愛情》

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遊戲以真人互動為賣點，所有場面均是實景拍攝，不少更是日本實地取地。最重要的是演員陣容極為豪華，包括日本知名 AV 女優、無數男士心目中的女神河北彩伽（舊名河北彩花）、上原亞衣、三浜唯以及台灣出身的 Cheer girl Kira詹云晴和馬來西亞模特兒 Joey（短短）。

《異世界歸來的我錯過了愛情》

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遊戲以第一身視角沉浸式點擊進行，目標是與各位女角發展戀愛線繼而達到結局。每位女角都收錄多個結局，以及會有以 cosplay 造型登場的場景和 1 對 1 戀愛事件，以第一人稱視角的互動式影片滿足大家想跟女神談戀愛的願望。

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同河北彩伽浸溫泉

從官方宣傳影片中可見到大量女神主動挑逗玩家的場面，直白的說相當「意淫」，相信紳士們都會十分滿足。而開發團隊更表示《異世界歸來的我錯過了愛情》是河北彩伽首次參與拍攝戀愛模擬真人動態作品，官方說法是「與穿著JK水手服的河北彩伽湖邊牽手，櫻花樹下漫步，泡溫泉！滿足你的視覺體驗，每一幕都散發濃厚的日式浪漫氛圍」。

《異世界歸來的我錯過了愛情》

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《異世界歸來的我錯過了愛情》預定 2024 年 8 月啟動聚籌募資，同年第 4 季在 Steam 發售，將有日文完整語音及繁體中文、日文、英文介面與字幕。有興趣的玩家可以到其 Steam 商店頁面將其加進願望清單。

另外值得一提是這類「真人互動遊戲」在近年頗為流行，也有不少話題作，像是《美女，請別影響我學習》就受到極度好評。