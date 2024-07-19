類魂新作《AI LIMIT無限機兵》搶先試玩評測：有潛力但仍需多打磨｜PlayStation「中國之星計劃」作品之一、預定在 2024 年內推出的廢土科幻ARPG《AI LIMIT 無限機兵》早前舉行搶先試玩活動，《香港01》科技玩物頻道亦獲邀請參加，以下為遊玩感想。



廢土風類魂遊戲《無限機兵》

記者在實際試玩之前對《無限機兵》並沒太多了解，到打開 demo 才發現是款類魂遊戲。作為魂系遊戲愛好者，類魂遊戲記者永遠都不嫌多；但要做一款好玩的類魂遊戲，卻是非常不容易。

注意由於今次 demo 可玩到的內容並不多，只有開放遊戲的第一個關卡的一部份區域、到第一隻 Boss 為止，因此評測亦僅就代表目前可玩到的內容；一些系統有可能隨著遊戲進度擴充之後給人完全不同的感覺。

美術風格有些《尼爾:自動人形》的感覺，不錯的廢土風。

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《無限機兵》的戰鬥系統借鑑《血源詛咒》Bloodborne 的地方頗多，如果你有玩過 Bloodborne，會對《無限機兵》很多設計都有親切感：像是平常的滾翻在鎖定目標之後會變成迅步、沒有防禦指令、重攻擊（R2）儲滿時會有一下閃光等等。但另一方面，戰鬥的節奏並不像 Bloodborne 那麼快，而是較為貼近《Dark Souls 3》、《艾爾登法環》等。

廢土風 x 卡通渲染 x 類魂玩法有點令人想起當年的《噬血代碼》Code Vein。

而《無限機兵》最特別的地方在於它沒有幾乎是魂系遊戲必備的精力值系統：除了招式、動作本身的硬直之外，玩家在迴避、攻擊方面都沒有限制，不會發生因為精力耗盡而無法攻擊或閃避的情況。

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《無限機兵》也設有魂系遊戲常見的格檔系統「反擊力場」，只要配合敵人的攻擊在適當時機使用反擊力場，即可打斷對方的攻擊並使其倒地，玩家繼而可對其發動致命一擊。這裡的反擊力場是玩家自身擁有的動作、並不和武器綁定，不論手持什麼武器都可以使用；而且不單是近戰攻擊，敵人的遠距離攻擊也能反彈。

可說是內建了卡利亞式奉還。

同步率系統可圈可點

沒有了精力值，《無限機兵》中的資源系統是「同步率」：當玩家攻擊命中敵人及打倒敵人時可提升同步率，同步率達到一定程度以上時會提升攻擊力。相對地被敵人攻擊命中時同步率則會減少，同步率下降到一定程度後就會大幅減低自身攻擊力；若同步率跌至 0 時更會陷入虛弱狀態，類似《隻狼》中被打爆軀幹，玩家會跪地硬直短時間內無法移動。

同步率一定程度上可以理解為精力和 FP 的合體

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另外在使用戰技（武器技能）或法術時均會消耗同步率；和普通攻擊一樣在同步率高時，戰技、法術的威力均會提高；而在低同步率時戰技雖然仍可使用，但威力就會比同步率高時低一大截，而法術在低同步率時則是無法使用。

招式特效不錯

記者猜測團隊可能是想設計一個高風險高回報的系統：打中敵人就能提升攻擊力、使出更強的招式，但太過進取時就要承受被敵人打中的風險。但記者感覺整個同步率系統都只有懲罰玩家的感覺：我打倒敵人賺到同步率了，但想使用戰技或法術時就要消耗同步率，攻擊力增益這樣就沒了。而我被敵人打中時除了扣血外還要扣同步率，受到雙倍懲罰。

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而且戰技和法術的同步率消耗率也是高得不合理，一個普通的 2 連斬要 20 同步率，一個電磁炮（可當成黑暗靈魂中的靈魂箭）要 25 同步率，就算打滿 100 同步率也只能用兩次電磁炮，用完還要因為同步率低而減自己的攻擊力，Dark Souls 2 的法術使用次數都沒那麼嚴格。不過也有可能是因為遊戲早期同步率提升不易，可能隨著遊戲進度、到中後期能更為強化同步率的獲取量時，玩起來就會順手得多。

畫質、打擊感不俗 只待 FPS 提升

畫面和視覺方面，《無限機兵》畫質不差，場景和關卡設計也不錯；打擊感也有相當水準，不會像一些遊戲有「斬紙皮」的感覺。但記者試玩的 Steam 版畫面流暢度卻不太足夠，感覺只有 40 FPS 左右，像是用 PS4 來玩 Moster Hunter World 的感覺。今時今日如果玩電腦遊戲還沒有 60 FPS 也未免太難受，但效能問題相信隨著開發進度可以再作提升，期望遊戲正式版時能有更流暢的畫面。

主角的樣子有點小呆，但看久了也覺得挺可愛...

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總結：有潛力但仍需打磨



近年廢土風、卡通渲染風格和類魂遊戲大行其道，將以上三者結合是個不錯的想法；而《無限機兵》亦是有潛力的遊戲，但現階段而言要成為一款好的類魂遊戲，仍需多加努力。畢竟《艾爾登法環》在全球大熱，玩過本家魂系遊戲的人數大為增多；變相令到在製作方面沒有一定水準的類魂遊戲更難獲得玩家青睞了。



不過遊戲開發團隊 Sense Games 並非大企業大工作室，雖然入選為 PlayStation 中國之星計劃，但應該仍只是獨立遊戲工作室的規模，以大公司的製作來直接比較並不公平。記者認為以《無限機兵》現時的表現，只要能在目前的基礎上提供穩定的 60 FPS 及合理的內容量，已是合格有餘。

