聖劍傳說Visions of Mana試玩心得｜皮庫魯很可愛 但戰鬥體驗不佳
聖劍傳說Visions of Mana試玩心得｜皮庫魯很可愛 但戰鬥體驗不佳｜經典 JRPG 遊戲系列《聖劍傳說》睽違多年下推出完全新作《聖劍傳說Visions of Mana》，遊戲最近釋出試玩 Demo，以下為遊玩後感想。
＊＊＊以下感想以遊戲 Steam 版試玩版為準
說來慚愧，記者自己並沒有認真玩過聖劍傳說系列（倒是常去 YouTube 聽遊戲的音樂）；只是很喜歡聖劍傳說3 中莉絲公主的造型。因此以下就不和系列舊作比較，單純遊戲 demo 版的表現及內容作出評價。
美術風格出色 人物造型、場景製作均精緻
記者原本對《聖劍傳說Visions of Mana》的畫質並沒有太大期待，畢竟最近 Square Enix 的卡通渲染風格 3D 遊戲畫質都相對一般（例如前早的 DQ10 Offline 畫面表現就相當一般）。
但在打開試玩版之後就完全改變想法，遊戲的畫面表現相當不錯；人物建模精緻，地圖場景製作用心細緻度高，物件數量多沒有空蕩感。
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比起現時市面上流行的卡通渲染風格遊戲如《原神》、《絕區零》等，《聖劍傳說Visions of Mana》的色彩風格沒那麼鮮艷奪目，較為傾向油畫、童話故事般的風格，因此驟眼看起來可能會有《聖劍傳說Visions of Mana》畫面不如《原神》的感覺，但實際遊玩下來就會發現不是那回事，兩者的畫質在卡通渲染風格遊戲而言都相當出色。
戰鬥系統生硬欠爽快感 期望中後期會改善
雖說畫面表現有驚喜，但同樣重要場戰鬥系列方面，記者就只能說是強差人意；遊戲採用戰鬥無縫切換的即時動作玩法，玩家的隊伍由三個角色組成，玩家手動操作其中一位，另外兩位則由 AI 操作自動戰鬥；玩家也可以隨時更換操作的成員。
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戰鬥系統設計沒有什麼問題，不如說玩法、隊伍配合會很多元化：玩家能夠為角色裝上不同的精靈，裝備不同精靈的角色會相應轉換為其他職業，加上可以自由選擇「種子技能」為角色裝配不同技能及魔法，再加上每個職業更會有多於一款可選擇的武器，隨著遊戲進度角色、武器、職業和技能的組合會變得相當多元化。
只是可惜的是實際戰鬥的表現實在強差人意；角色的攻擊動作和移動都非常生硬，近戰攻擊毫無連貫感可能，打一套普攻，你不會覺得那是一套連續的攻擊，只是幾個揮劍動作擺在一起。閃避的動作更是極為生硬，完全沒有「迴避」的感覺，迴避時角色看起來就像是被一隻看不到的手捉住平移往另一個方向，毫無手感可言。
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打擊感也是趨近於零，一開始拿大劍砍兔子、史萊姆等小型魔物，但砍中的時候沒有感覺可言，砍中了敵人但感覺卻像是推開了幾塊積木一般。跳躍的手感也很奇怪，角色的跳躍軌跡基本是固定的，不會繼承玩家的移動速度，結果是跑跳的時候明明在地上跑得很快，但一起跳時就會突然剎車般減速，手感極為詭異。
單就戰鬥手感方面，《聖劍傳說Visions of Mana》遠遠比不上《鳴潮》，以至連跳躍攻擊都沒有的《原神》都比不過。記者甚至有點覺得開發團隊原本就不擅長做動作遊戲，只是因為近來 ARPG 手遊大熱，才勉力製作出來的一個動作玩法。
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劇情可圈可點
體驗版中可玩到的劇情並不多，記者感覺是王道走向；不是說王道不好，不如說記者很喜歡王道劇情，不過可能因為是遊戲較早期的關係，記者感覺一些情節已經不是低齡向而是幼稚，看得人有些尷尬。
不過在 Demo 中多次提到「神子向瑪娜之樹獻上自己的靈魂」，而且是行之已久的習俗。給人感覺像是文明未開化的部落、村子選出活祭品獻給神明來祈求的情節，而被選出來的神子（主角一行人）以至沿路遇到的人都將神子視為高貴的使命、沒有半分懷疑，是個擺在玩家眼前的伏筆；有關神子和瑪娜之樹的一切很可能劇情會在中後期來個大反轉。
總結：如果不在意戰鬥手感 劇情又夠出色之下會是佳作
除了戰鬥手感（個人感覺）相當差之外，《聖劍傳說Visions of Mana》各方面的表現都不錯，尤其畫風令人欣賞；如果遊戲劇情足夠出色，《聖劍傳說Visions of Mana》會是一款佳作，但劇情方面只有實際遊戲推出後玩到爆機才能評價了。另一方面，如果你是純血的動作遊戲人、對戰鬥系統及手感十分講究，那麼《聖劍傳說Visions of Mana》