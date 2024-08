原神成業界新標準!外媒分析中國遊戲浪潮 3A級製作免費玩太霸道|外國遊戲媒體「Gamesindustry.biz」日前發表題為「《絶區零》、《異環》等新一批崛起的中國遊戲正突破免費遊戲的極限」(Zenless Zone Zero, NTE and the new wave of Chinese games pushing the limits of free-to-play)的文章,指出中國的遊戲開發者正通過媲美 3A 級主機遊戲的免費遊戲來樹立新的行業標準。



外媒長文分析《原神》帶起「中國遊戲浪潮」

文章首先指出過去也並非沒有高質的 F2P 手遊,但是米哈遊在 2020 年推出的《原神》突破了過往的界限(pushed the envelope),爲免費手機遊戲定下新標準(set a new benchmark):《原神》以 3A 級的製作水準和表現手法、廣闊的開放世界供探索、豐富的故事以及極具吸引力的藝術風格、遊戲機制並不強迫玩家無止境地農或抽蛋等。

原文毫不吝嗇地稱讚了《原神》具備了一款成熟 3A 遊戲的所有要素,也指出《原神》的跨平台策略大為成功,指全球已有超過 6000 萬正在享受《原神》這款遊戲。

免費遊玩但有 3A 級製作 逐漸改變玩家消息習慣

自《原神》之後米哈遊依照其成功方程式,接續推出了《崩壞:星穹鐵道》和《絶區零》;而其他中國遊戲開發售也開始有樣學樣,形成一股新的浪潮。例如今年正式上架的《鳴潮》就達成了 3000 萬玩家事前預約的驚人數字。文章接著提到 Hotta Studio 早前正式公開《異環》(Neverness to Everness,簡稱 NTE),遊戲提供的開放世界,融合了奇幻、日式未來主義美學及 Cyberpunk 的風格,加上借鑑自《GTA》、《女神異聞錄》及各種 JRPG 的玩法,令全球玩家留下深刻印象。

加上近年許多大作遊戲都深受政治正確影響,令玩家購買意欲更低。

文章續指這些令人應接不暇的遊戲,內容豐富的遊戲均為免費、可跨平台遊玩;文中觀點認為傳統的「70 美元」3A 級大作開發者應該要感到壓力,並認為接下來將會越來越多玩家開始覺得既然可以免費玩到《原神》、《絕區零》以及將來的《異環》,又有什麼必要花 70 美金來買遊戲。文章進一步指出這些免費遊戲的多平台發行策略,長遠會推動更多 PC 及主機遊戲玩家接觸手遊。

一窩蜂模仿成功方程式 引來身分認同危機

不過文章亦非一面倒完全讚好這些風靡全球的中國手遊;文章指出這一波「中國遊戲浪潮」基本全為日系動漫風格、以抽蛋為中心的開放世界遊戲,而且每一款遊戲之間的外觀很相近。和日本動漫在多年經營下早已發展出多種不同美術風格相比,這些中國遊戲的風格都相當統一,繼而造成一種身份危機,令玩家很難區分它們。

例如一些玩家可能只將鳴潮視為原神的另一個版本

雖然這些遊戲目前相當成功、吸引了大量玩家,但可以預期若情況持續,這種「風格的停滯」可能會成令這些動漫風中國遊戲快速在市場上飽和。文章最後認為若按現時情況發展下去,可能的結果為這種風格的中國遊戲越來越受歡迎、進一步搶佔更多市場佔有率,又或是中國的開發商最終適應了這種審美觀,並使其後續的産品更為多樣化。

不管怎樣,中國開發者近幾年的表現已對市場造成不可逆轉的顛覆性,証明了它們可以更快、更高質量地完成更多工作。而縱觀全球,許多開發和發行商仍然對此漠不關心,文章認為這是一種疏忽。