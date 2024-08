手遊《勝利女神:妮姬》(NIKKE)即將與《新世紀福音戰士》 合作推出 YOU CAN (NOT) EVADE. 活動及期間限定角色。這款韓國製美少女槍戰動作手機遊戲,無論角色造型和劇本都深受好評,所以不少玩家都很期待有個精心編寫的穿越劇本,當然更多人等睇EVA一眾女角明日香、綾波麗(遊戲內名字:綾波零)、四眼妹真理展示性感大後背、開槍震動pat pat。不過最新公布的明日香造型,竟然收到網民劣評?難道設計很爛?馬上看看!



香香黨劣評明日香新衫:不了!

3款SSR角色,在抽中的同時,本身就會加送校服,好像相當吸引。但早前NIKKE公開了多一套明日香隱藏衫(獲得時裝的同時可一併獲得全語音、爆裂技能動畫、立繪、SD 特殊動作。)l。你以為香香黨一定抽爆吧?但他們似乎嫌這款新衫不夠還原!原來「測試用作戰服」來自新劇場版,這戰衣是半透明,可以透視到明日香的肌膚,但game版就保守了(網民心想,你《妮姬》來跟我保守?),再加上需要畀錢抽多個pool才有機會中,有人就認為中獎機率低,不值得用保底價去換。

其他限定服裝都很微妙

而另外,網民亦認為今次聯乘角色雖然吸引,但大多數「再坑人一筆」的特別服裝,設計都非常普普,比如綾波零的「寧靜渡假」造型,就會穿一套似去泰國海灘渡假的連身裙和一頂闊邊帽子,跟明日香、真理的時裝造型一樣吸引不到網民打開荷包。

不過很多網民向來如此,推出前彈三彈四,到有得玩還是會大叫「真香」、還是會大抽特抽。回到正題,今次勝利女神妮姬 x EVA新世紀福音戰士聯乘,吸引力還是很強的,事前在各大討論區都被受注視。來看看幾款限定角色吧。

EVA二號機駕駛員,SSR 角色【明日香】:能輔助全體燃燒代碼隊友及自身攻擊能力的火力型角色;使用爆裂技能時可產生穿透效果,提升攻擊能力,對敵人造成較大的傷害。



EVA零號機駕駛員,SSR 角色【零】可提升自身優越代碼傷害,同時為燃燒代碼隊友提供攻擊輔助的火力型角色。使用爆裂技能時,可用護盾保護全體隊友,還可發動強力的全體攻擊。



SSR 角色【真理】也是福音戰士駕駛員、身份神秘,能週期性獲得穿透能力,可為全體隊友提供攻擊性支援的支援型角色。使用爆裂技能時,可對全體敵人造成傷害,並為隊友強化攻擊能力。



SR 角色【美里】,NERV 戰術作戰部作戰局所屬,為支援型角色,能週期性為 1 名剩餘體力比例最低的隊友恢復體力。使用爆裂技能時,可持續恢復全體隊友的體力,提高隊伍穩定性。可透過 EVA 聯動大型活動 YOU CAN (NOT) EVADE. 獲得。



各款EVA角色,限時招募開放時間為2024 年 8 月 22 日更新維護結束後,至2024 年 9 月 19 日 4:59:59(UTC+9)至。可使用珠寶(免費 / 付費)及高級招募券來進行限時招募。 (普通招募券無法使用)SSR 出現機率為 4%,其中 SSR【明日香】/【綾波麗】【真理】的獲得機率均為 2%。限時招募同時可獲得黃金積分券(即是保底基制),收集夠200張就可以在積分商店中兌換相應限定角色。