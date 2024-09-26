LCX有怪獸8號／柯柏文／五條悟超靚打卡位｜SUNRISEPOP期間限定店
撰文：鍾世傑
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直擊 LCX 怪獸8號／變形金剛One／咒術｜Yolopark限定玩具精品店｜雖然暑假已完，但美日兩國動漫大片仍然停不了，SUNRISEPOP 及 YOLOPARK 兩大玩具品牌，於即日至10月28日，在尖沙咀 LCX 舉辦「ANI-FEST 2024」主題展覽，發售《怪獸8號》、《咒術迴戰》、《DAN DA DAN》、《新世紀福音戰士》、電影《變形金剛One》的玩具精品，仲有3大打卡景點。
1米高Q版怪獸8號立體公仔
在LCX入口處，就是 SUNRISEPOP 首發及預售商品大型Pop Up Store，主打《怪獸8號》防衛隊第3部隊立牌打卡區，仲有1米高Q版怪獸8號立體公仔。
這一區還有《SPY x FAMILY》、《BLUE LOCK》及《變形金剛》的限量商品。在活動期間，完成指定任務即可免費獲得相關限定特典。
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Q 版五條悟立體公仔打卡位
行去到LCX中間就有第二展區，最搶眼就是一米高的 Q 版五條悟立體公仔，仲有今季新番《DAN DA DAN》男女主角，以及《咒術迴戰》五條夏油CP真人高立牌打卡位。
《變形金剛初始篇》模型工作坊
最後就係行到最入的第三展區，有大人氣電影《變形金剛初始篇》以及《新世紀福音戰士》的角色立牌，仲有《大黃牌》電影版柯柏文巨型模型試玩，以及兩米高巨型柯柏文立體雕像。此區特設模型工作坊：參加者消費滿 HK$500 元即可免費兌換變形金剛模型工作坊入場券。
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消費滿 HK$500 元即可免費兌換變形金剛模型工作坊入場券，會得到1盒已預先塗裝，只需將頭身手腳組合起來即可把玩的變形金剛盲盒玩具公仔。
SUNRISEPOP x YOLOPARK ANI-FEST 2024
地點: 海港城海運大廈 3 階 LCX
日期：9月27日至10月28日