直擊 LCX 怪獸8號／變形金剛One／咒術｜Yolopark限定玩具精品店｜雖然暑假已完，但美日兩國動漫大片仍然停不了，SUNRISEPOP 及 YOLOPARK 兩大玩具品牌，於即日至10月28日，在尖沙咀 LCX 舉辦「ANI-FEST 2024」主題展覽，發售《怪獸8號》、⁠《咒術迴戰》、《DAN DA DAN》、⁠《新世紀福音戰士》、電影《變形金剛One》的玩具精品，仲有3大打卡景點。



1米高Q版怪獸8號立體公仔

在LCX入口處，就是 SUNRISEPOP 首發及預售商品大型Pop Up Store，主打《怪獸8號》防衛隊第3部隊立牌打卡區，仲有1米高Q版怪獸8號立體公仔。

《怪獸8號》防衛隊第3部隊立牌打卡區，有1米高Q版怪獸8號立體公仔。（鍾世傑 攝）

這一區還有《SPY x FAMILY》、《BLUE LOCK》及《變形金剛》的限量商品。在活動期間，完成指定任務即可免費獲得相關限定特典。

SUNRISEPOP 首發及預售商品大型Pop Up Store（鍾世傑 攝）

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BLUE LOCK 玩具精品（鍾世傑 攝）

Q 版五條悟立體公仔打卡位

行去到LCX中間就有第二展區，最搶眼就是一米高的 Q 版五條悟立體公仔，仲有今季新番《DAN DA DAN》男女主角，以及《咒術迴戰》五條夏油CP真人高立牌打卡位。

最搶眼就是一米高的 Q 版五條悟立體公仔（鍾世傑 攝）

《變形金剛初始篇》模型工作坊

最後就係行到最入的第三展區，有大人氣電影《變形金剛初始篇》以及《新世紀福音戰士》的角色立牌，仲有《大黃牌》電影版柯柏文巨型模型試玩，以及兩米高巨型柯柏文立體雕像。此區特設模型工作坊：參加者消費滿 HK$500 元即可免費兌換變形金剛模型工作坊入場券。

巨型柯柏文立體雕像（鍾世傑 攝）

《大黃牌》電影版柯柏文巨型模型試玩（鍾世傑 攝）

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消費滿 HK$500 元即可免費兌換變形金剛模型工作坊入場券，會得到1盒已預先塗裝，只需將頭身手腳組合起來即可把玩的變形金剛盲盒玩具公仔。

消費滿 HK$500 元即可免費兌換變形金剛模型工作坊入場券（鍾世傑 攝）

SUNRISEPOP x YOLOPARK ANI-FEST 2024

地點: 海港城海運大廈 3 階 LCX

日期：9月27日至10月28日