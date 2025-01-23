米津玄師談高達GQuuuuuuX｜小時候也砌高達模型．最愛機體京寶梵

YOASOBI主唱《高達水星的魔女》op《祝福》重新的高達主題曲成為YouTube熱播作品，新作《高達GQuuuuuuX》op《Plazma》又找來點擊率同樣有保證的米津玄師操刀。由於電影熱播3天大收5.98億日圓，米津特別接受了電視節目訪問，原來他小時候是個忠實高達迷，又談到自己最愛的高達作品和MS機動戰士。



首次為高達系列創作的音樂人米津玄師，生於1991年3月10日，比《機動戰士F91》早6天，米津入讀小學生時期，日本應該在流行《G Gundam》及《Gundam Wing》，米津接受NTV電視節目《ZIP》專訪，自言小時非常熱愛砌高達模型，對當年玩具店那些山一樣高的模型架有很多美好回憶。

首次為高達系列創作的音樂人米津玄師，生於1991年3月10日（NTV節目《ZIP》截圖）

米津自言小時非常熱愛砌高達模型（NTV節目《ZIP》截圖）

米津又談到，當時玩具店會將最貴的產品放在貨架頂部（以免小孩搞搞震吧），上面就有他最想買的Wing Zero大比例模型，以及後來在2001推出的《0083》主角機 HGUC版「大貨櫃」高達GP03D，但都因為價錢過萬日圓負擔不起。

Wing Zero Custom大比例模型是米津小時買不起的Dream Toys（NTV節目《ZIP》截圖）

2001推出的《0083》主角機 HGUC版「大貨櫃」高達GP03D是米津小時候買不起的Dream Toys。（NTV節目《ZIP》截圖）

而他自言最愛作品是影帶短篇作《高達0080 口袋裡的戰爭》，而最愛的機體亦是片中出場的MS-18E 京寶梵 (Kämpfer)，覺得它簡潔又帥氣。

米津玄師最愛高達作品是影帶短篇作《高達0080 口袋裡的戰爭》（NTV節目《ZIP》截圖）

最愛的機體亦是片中出場的MS-18E 京寶梵 (Kämpfer)。（NTV節目《ZIP》截圖）

米津玄師的作品《Plazma》主題也談到對人生的選擇，與主持提到，其實小時候最想成為漫畫家，過去也曾為自己的唱片畫封面，但就直認自己的作品見不得人。「小時候有人叫我放棄漫畫家之夢，因為當漫畫家很辛苦，手塚治虫就睡得很少。」

米津玄師過去也曾為自己的唱片畫封面（NTV節目《ZIP》截圖）

米津玄師小時候曾想成為漫畫家（NTV節目《ZIP》截圖）

最終令他放棄了漫畫之路；現在回想起來，他表示：「正因為自己這經驗，我其實並不樂意說些嚇到年輕音樂人的話。」他指很多人說工作本來就辛苦，所以不要將興趣當為職業，但就認為：「喜歡一件事、認真去對待它，辛苦是理所當然的，這些辛勞將來會帶來同等的快樂。」

米津玄師指，只要認真對待一件事，自然就會辛苦。（NTV節目《ZIP》截圖）

「喜歡一件事、認真去對待它，辛苦是理所當然的，這些辛勞將來會帶來同等的快樂。」

記者認為不可能人人都能成為下一位米津玄師，但為了自己理想而辛苦，也是值得一試。