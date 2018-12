My PS4 Life帶出獎杯數據反推玩家總人數 估下邊隻game最多人玩？

大家還記得之前曾報導過Steam流出獎杯數據從而令玩家可以反推一款遊戲的玩家總人數嗎?如今差不多的事情則在PS4上演,讓大家可以一睹平常難以接觸玩家人口數據,看看哪款遊戲最多人玩,和你認知中的「人氣」又有多大出入吧。

這個從獎杯反推玩家人數的方法和當時Steam事件完全相同:在PS4的獎杯系統中,玩家可以知道一個獎杯在所有玩家中獲得的百份比,但確實人數則未有公開。而在最近歐洲的My PS4 Life活動中,玩家可用自己的PSN帳戶數據來生成一條總結影片,影片中包括自己擁有的最稀有獎杯,同時還會列出獲得此獎杯的實際人數。

由於玩家人數必定是一個整數(不會有0.5個玩家嘛),只要以數學逆算,便可以得出總玩家人數。例如有33,764位玩家獲得了《Fallout 76》中的「Photo Bomber」成就,而據Sony官方數字有8.3%的玩家擁有此獎杯。將兩個數字一除,可得出《Fallout 76》玩家總人口為406,795。外國留言版reddit用家「gamstat」(從此ID就可知這位網民很熱心於研究遊戲數據XD)就很有心機地搜集了60款遊戲的玩家總人口數字,其實有很多有趣數據,有興趣可以到以下連結查看所有數字。

reddit貼文連結

gamstat整理之玩家人口統計

至於玩家人口數最多PS4遊戲相信大家也猜到了,沒錯就是《Grand Theft Auto V》GTA V,推算玩家總人數超過5千萬。有趣的是FIFA的玩家數目也是超多,FIFA 17 和 18的玩家數都超過3千萬,幾乎等於加拿大全國人口。

玩家數在1千萬以上的遊戲則和同想像中有些出入,在香港玩家人氣不高的《Mortal Combat X》真人快打原來在全球有一千六百萬位玩家;而《The Last of Us: Remastered》最後生還者雖然是神級遊戲,但PS4上的是重製版,沒想到也有超過一千五百萬位玩家。筆者個人最愛Dark Souls III黑暗靈魂3則在460萬人左右,傳火的不死人人數始終比不上足球員啊。

順便晒一下筆者的黑魂3白金截圖。

不過要注意這些數字只是推算結果,當然不是百份百準確,另外還有許多如玩家選擇隱藏獎杯情報、二手遊戲、地區限定的獎杯等等,因此這數字不能當成銷量的反映;不過看看一個遊戲實際有多少人「打開」過拿到至少一個獎杯,也是頗有意義的統計。