《Dragon Quest XI》勇者鬥惡龍11大獲好評！除了2017年推出的PS4及3DS版本之外，初公布時還包括了Switch版。而在近日官方舉行DQ11 Special Stage直播，終於正式再公布並名為《Dragon Quest XI S》。

《Dragon Quest XI》勇者鬥惡龍11的Switch版本加有「S」字，除了代表「Switch」之外，亦代表「Special」特別版及有配音版。此版本比PS4日文版追加了角色配音，而且採用內山昂輝、內田真礼、雨宮天、小清水亞美等，均為名聲優相當豪華。玩家亦可選擇ON/OFF配音，變回傳統的DQ式「BI BI BI」音效。此外，在最後更公布Switch版會追加新的「結婚」選擇，雖然不是嚴格的行婚禮，但可以選擇與喜歡的同伴一起同居生活。

豪華聲優陣配音DQ11S，不用再聽BIBIBI

內田及小清水也有在直播節目時現身，即場玩配音遊戲

崛井雄二在最後公布結婚可選配偶，觀眾大喜

DQ11S SPECIAL STAGE直播（約1小時）

《Dragon Quest XI》勇者鬥惡龍11推出PS4及3DS版時，因為製作時不斷修改劇情的關係並沒有收錄配音，其後推出英文版時才追加回英配。現時再推出至Switch平台終於追加回日語配音，也是系列正傳（不計DQ無雙等）首次有配音作。

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