東京動畫獎2019：工作細胞、POP TEAM EPIC齊上榜　冠軍誰屬？

「東京動畫獎2019」（東京アニメアワード 簡稱：TAAF2019）日前公布結果，表揚在過去一年的傑出作品，整個2018年共有90部電視動畫及10部劇場版動畫電影入圍，抱括《工作細胞》、《搖曳露營△》、《IDOLiSH7》、《SSSS.GRIDMAN》、《BANANA FISH》及搞笑脫線作品《POP TEAM EPIC》均有份，到底當中誰是第一？

今年「東京動畫獎2019」以2017年10月15日至2018年10月13日期間在電視及影院播放的動畫為基準，公開給大家投選，這項一年一度的動畫界盛事其結果十分有公信力，而今年則合共錄得397,145人次投票，結果大部分人氣作品都有上榜，當中有趣的是在全球人氣爆發的《工作細胞》只得第三，而《進擊的巨人 第3季》更排到落20位，《JOJO奇妙冒險 黃金之風》也只得12位，似乎和大家預想有些出入……現在立即為大家數一數前列作品，看看有否你心水。



點圖查看「東京動畫獎2019」電視作品排名：

+ 6 + 5 + 4

官方列出的排名上可以看到《BANANA FISH》票數大幅拋離對手。

柯南雄霸電影作品

電視動畫的結果有點爆冷，不過電影方面則正路得多，冠軍是《名偵探柯南 零的執行人》，第2位是《少女與戰車 最終章》而第3位則是感人作品《劇場版 夏目友人帳 ～緣結空蟬～》，相信都有不少朋友估中。