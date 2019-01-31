【KINGDOM HEARTS III】王國之心3 攻略：10大戰鬥技巧心得

PS4【KINGDOM HEARTS III】王國之心3的日文版及英文版率先推出，相信有部份系列Fans及Toy Story/Frozen/Monster Inc等愛好者都急不及待，來不及等中文版率先入手。不過Kingdom Hearts的戰鬥系統如果搞不懂的話其實也相當易死，以下就提供10個戰鬥技巧，再加2式快速移動方法。

1. 機動遊戲發動條件

戰鬥時經常都可使出機動遊戲「アトラクションフロー」(Attraction Flow)，例如旋轉杯、海盜船、射擊車等等。其發動條件其實很簡單，就是敵人隨機會出現一些印記（有技能可提升出現率），當擊中時便可獲得發動機會。但要留意部份機動遊戲發動時仍會被敵人打中，而且途中無法用魔法回復體力，所以當有危險時要按L1取消機動遊戲。

2. 最後一發，回復魔法

Kingdom Heart的回復魔法是會耗用全部MP，不論剩下1還是100。所以用攻擊魔法時留下少量MP不要用光，就能最善用MP及減少「MPチャージ」（MP CHARGE）時無法回復的困境。而Sora亦會學得「MPセーフティー」（MP Safety）的技能，裝上後能確保最後一發是留給回復魔法。

3. L2轉形勢指令

戰鬥時左下方經常會出現很多「シチュエーションコマンド(Situation Command)」，包括機動遊戲、連攜技、Keyblade變形及Finish魔法。就算數量太多我們也可以按L2來切換招式，優先使用些倒數快完結或者想出的招式。

4. 道具捷徑流

選單其中一個必用功能就是設定捷徑，於「カスタマイズ」(Customize)的「ショートカット」(Shortcut)就可設定。無論是想出連續魔法或者回復魔法都很方便，而且今集可設定3頁的捷徑(戰鬥時按住L1再按方向鍵切換)，額外設定多點道具就更加安心。

5. 全彈發射及瞬移敵人身邊

戰鬥時按住R1就可變成瞄準畫面，此時Lock On敵人再按攻擊鍵的「シュートフロー」(Shoot Flow)非常強力，而且會根據Lock On數及武器有所變化。而另一個常被玩家遺忘但非常實用的技能是アスレチックフロー（Athletic Flow），在瞄準時按迴避掣就能使出，可瞬移至敵人身邊，能一下子貼近高空及遠距離的敵人，不用追得那樣辛苦。

6. 活用變形無敵時間

當不斷攻擊至左下角的箭咀符號儲滿，便能使出Keyblade變型「フォームチェンジ(Form Change)」，部份的Keyblade更能夠兩階段變型。要留意變型時是處於無敵狀態，所以當儲滿能量後不必太急變型，可留待敵人出絕招或被人連續攻擊時使用。

7. 擋格、反擊、空中受身

在越後期的戰鬥敵人攻擊會變得更加激烈，而且敵人會連續閃身出絕招／追蹤射擊，部份難以用Dash避開。此時就要回歸基本用Guard擋格，看準敵人攻擊不拉方向按迴避掣便可，於空中亦可使出。如成功擋格可以有短暫無敵時間，化解敵人的絕招，而且更可接3類型的Counter反擊。

於空中被擊中時會處於硬直狀態，很易被敵人追擊，直至學到「エアリカバリー」(Air Recovery)。學得後於空中被擊中出現硬直，只要再按跳躍掣便能「受身」，有無敵時間兼立即回復操作。而且當學到「ブローカウンター」(Blow Counter) 後，更可以空中受身後立即反擊。

8. 用連結召喚回復

當瀕死狀態時MP卻全滿，對比起耗光MP直接用回復魔法，使用「リンク」(LINK)連結召喚有時會是更好的選擇。使出時Sora的HP會完全回復，而且可用強力的召喚攻擊連消帶打。但要留意召喚時並非無敵，Sora仍會受傷。

9. 黑化憤怒爆氣

在Sora瀕死狀態時，有機會出現黑化爆氣的「レイジフォーム」(Rage Form)指令。進入此狀態能夠完全回復HP，而且Rage Form有著極強的攻擊及追擊能力。但要留意此時無法使用魔法及道具，而且一旦用其他指令如機動遊戲就會解除。在Rage Form時可以按三角型出「リスクチャージ」(Risk Charge)，會自損HP來儲氣，數次後可使出大範圍攻擊，必需小心激戰時的自殘風險。

10. 食五星級大鼠料理

今集有料理系統而且非常強力，製作好包括頭盤、湯、魚、肉、甜品的料理後，可「フルコース」(Full Course)組合並全數吃下，能大幅增加能力值、最大HP/MP之外更會追加技能，在遇上難關時不妨擅用。

最後一式：等級壓制

KINGDOM HEARTS III畢竟是ARPG，如果有BOSS戰或後期的Battle Portal總是過不到，不妨先回頭練練等級再來挑戰，等級差異下，攻擊力增加之餘受傷亦會減低。

快速移動小技巧：

冰魔法

在遊戲前中期想移動得快，用冰魔法就對了。只要在地面使用冰系魔法就會直線產生一條冰條，Sora可溜冰直線高速移動。

斜前彈牆Dash

在面對牆壁時拉方向按迴避掣，Sora會轉向踩牆彈出去，如果此時附近又有牆這個動作就可一直做下去。在一些窄身通道時，可以斜前方不斷彈牆快速移動。