【Mega Drive Mini】世嘉官網搞「小圈子」投票、得三隻遊戲揀？

遊戲動漫
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【Mega Drive Mini】Sega 的第五代主機 Mega Drive 經過延期後，終於在 2月 25 日有新的消息。Sega 為 Mega Drive Mini 製作了一個網站，供玩家們投票，那一（幾）款遊戲希望收錄在迷你版主機內，不過今次投票的內容令不少玩家表示失望。

MD mini 遊戲投票

在各廠牌都先後推出了迷你主機的時候，SEGA 上年公布把 Mega Drive mini 推遲，令一眾 MD 粉絲大失所望。今次 SEGA 舉行的 Mega Drive mini 收錄遊戲國民投票中，供玩家投選的遊戲只有六隻，而且是三款遊戲的二選一。當中包括《超音鼠》﹑《超音鼠 2》；《魔法氣泡》﹑《魔法氣泡 通》；《光明與黑暗續戰篇 眾神遺產》﹑《光明與黑暗II 古老的封印》。玩家可以即日起，至 3 月 4 日在網站上進行投票，結果亦將會在 3 月 30 日﹑31 日在秋葉原舉行的「SEGA FES 2019」上公布。

按此進行投票

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網民：我要晒！

是次的投票中，玩家只要在上述三個系列的遊戲中二選一，Sega 的意思是只收錄玩家所投票那一隻，而放棄另一隻嗎？如果事實真的是此，應該有很多 Mega Drive 的粉絲表示失望。而且 Sega 拿出來投票的都是續作形式的遊戲，《超音鼠》和《光明與黑暗》都是有較明確的故事和內容性的系列遊戲，而《魔法氣泡PuyoPuyo 通》也在第一代基礎上新增了相殺﹑快速迴轉﹑硬氣泡等明顯的強化，硬要玩家二選一太過份了吧。

你心目中的MD mini 收錄遊戲

今次 SEGA 就只有提供六隻遊戲進行投票，但當然 MD mini 最終也不會只有這幾隻遊戲，那玩家們又有什麼心水的 Mega Drive 遊戲希望能在迷你版主機上玩到呢？《格鬥三人組》？還是回合制策略遊戲的神作《三國志列傳 亂世群英》呢？

點擊下圖看筆者選擇的遊戲有沒有你心水作品

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