【蘿莉控末日】Twitter嚴禁兒童色情　日本畫師集體跳船至Plurk？

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Twitter修例表示絕不容忍帶有性意味的「蘿莉正太」繪畫！日本專畫幼齒的「踩界」漫畫家及同人畫師爆發集體逃亡潮？近日聯合國人權高專辦（OHCHR）就兒童權利公約提出全新的「 兒童賣淫與兒童色情製品 」解釋準則草案，將動漫與遊戲列入相關範圍。涵括照片、電影、圖畫、卡通動畫、音頻等數碼媒體， 更不論文字敘述真實年齡設定為何，只要明確涉及有關兒童真實或虛擬的情色活動，且角色「看起來像」小孩子，便算兒童色情。消息公佈後，動漫迷一陣風聲鶴唳，認定聯合國針對日本ACG圈施壓。

聯合國似乎以新草案向ACG界的「蘿莉控」、「正太控」宣戰。Pixiv外另一重要同人平台Twitter作為美國公司，也「二仔底死跟」，推出日文版「禁止兒童性剝削政策」（兒童色情）重申立場！有網友表示以後不敢亂叫少女角色做老婆外，也有認為一批有百歲、千歲蘿莉角色的日本手遊也可能要下架了。

Twitter畫師「KlEm」去年萬聖節翌日發表的畫作，表示看見有蘿莉幼女在萬聖夜穿着制服扮FBI，是他見過「最恐怖的裝扮」。（KlemHm@Twitter）

Twitter新公布的「禁止兒童性剝削」政策，措辭嚴厲，叫日本畫師提心吊膽。（截圖）

《小林家的龍女僕》角色康娜卡姆依（神奈神威）是生於公元前12000年，人類化外表卻只有8、9歲女童模樣的龍。

Twitter新公布的「禁止兒童性剝削」政策，英文和日文版比中文版較詳細。其「適用範圍」表明是「（節錄）政策中所指未成年意指未滿18歲者。所謂助長兒童性剝削的內容包括但不限於以下所舉之範例：以視覺描述未成年者的露骨性行為、性暗示；以圖畫、電腦或其他形式製作的寫實描繪來表現未成年者的露骨性行為、狀況。」違規者處置方式除刪除推文、禁止發文、暫時或永久凍結帳號、禁止再次申請推特帳號外；對於最嚴重者（發現描寫或助長兒童性剝削行為的內容），Twitter甚至會向美國「國家失蹤及被剝削兒童中心」（NCMEC）舉報。換言之，就係分分鐘惹上官非！

將上述政策放在二次元繪畫，尤其是幼女／少女作品，相信會產生很多爭議。如果一位繪師在Twitter發表蘿莉裸露甚至情色畫作，更明確表示圖中角色已超過18歲、只是一副娃娃臉的天山童姥，又會不會就此「過骨」不受檢舉呢？箇中存在這見到但「搏唔過」的灰色地帶，正是一眾漫畫家或同人畫師覺得Twitter不再安全的一大原因。

「@changeupball」是悲觀主義者，他認為在新政策底下，完全沒有可獨善其身的宅宅。（截圖）

Twitter禁止兒童性剝削政策因而在日本變成熱門話題。一些本來活躍於於Twitter漫畫家表示有意轉移去避難的小眾社交網站。台灣大型討論區批踢踢實業坊（PPT）網民便整理出一些轉推數高的推文，或可一竅日本ACG圈子對Twitter立場的反應。

「@changeupball」是悲觀主義者，他認為在新政策底下，完全沒有可獨善其身的宅宅。認為就算不是擺明蘿莉控的作品，只要涉及未成年人題材如「網球王子的BL」、「高中男生x社會人士女性的大姊姊x正太」和「女高中生的百合」都不能倖免，皆被當作兒童色情；「FGO、艦娘、刀劍、銀魂也沒辦法用『奇幻設定所以年齡不詳』來蒙混過關了。」

「@Shizuku_35157」認為眾人過慮，說Twitter去年已訂下未成年色情的政策，只是如今才翻譯出該政策的日文版，令日本網民誤會是新推出。（截圖）

「@Shizuku_35157」則認為眾人過慮。他說Twitter去年已訂下未成年色情的政策，並遵守着此規範於世界各地營運，只是如今才翻譯出該政策的日文版，令日本網民誤會是新推出的規定而大騷動。只要繼續照以往的方式便無事。「@siro_xx」卻沒那麼大安旨意，他分析認為，只是某派人覺得「一直無事，便會繼續無事」；相反部份人察覺的是「日文翻譯版一出，今後正式適用於日本使用者」，更有些人認定日文版政策鐵定會成為「黑粉與檢舉廚的利器」，這也是@siro_xx所抱持的推論。

「@siro_xx」卻沒那麼大安旨意，他分析認為日文版政策鐵定會成為「黑粉與檢舉廚的利器」（截圖）

「@Retae_Dog」義憤填膺，以生態學和水質做比喻，狠批Twitter愚昧、好心做壞事，表示新政策只會把壞菌和好菌都殺死。（截圖）

「@Retae_Dog」義憤填膺，以生態學和水質做比喻，狠批Twitter愚昧、好心做壞事，表示新政策只會把壞菌和好菌都殺死：「雖然你想把臭水溝升級成清流，但是以生態系的角度來說已經太遲了，」「拼了命把加氯消毒的水加進來，也只會害死原本棲息在水域裡的生物，讓整條河變成死水而已。」

另一位「＠halipapon」則極為幽默，也好像好精明醒目。他趁著Twitter公布兒童性剝削政策的時機，介紹噗浪（Plurk）予一眾畫師。噗浪為加拿大發跡的社交網站，但總公司設於台灣，「成人內容只要加上18禁標籤就沒有問題。」＠halipapon又詼諧補充：「況且台灣本來就沒有加入聯合國，幾乎不會受到聯合國的影響w」

「＠halipapon」則趁著Twitter公布兒童性剝削政策的時機，介紹噗浪（Plurk）予一眾畫師。（截圖）

噗浪Plurk有着寬鬆的成人內容政策，能否在不久未來成為庇護一眾日本蘿莉控繪師的避風塘？實屬未知之數，因為暫時不知道有哪些日本畫手已喬遷至該平台。只是記者在Plurk簡單搜查，頭一兩個結果已是要登入才能查看的成人內容，看似頗有自由之風。如果出現集體跳船潮，只能苦笑說基於政治現實，兩岸三地「曲線」解救了一派日本畫師的生計了。

記者求其在Plurk搜尋"loli"，頭兩個結果已經「兒童不宜」。（截圖）

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