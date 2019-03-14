《瑞獸勇者》展覽「舞獅ｘ機械人有冇得諗？」有！撐港產必睇！

遊戲動漫
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香港品牌BigBoysToys由重塑《街霸》、《忍者龜》、《拳皇》等角色出商品，發展到開發自家IP《瑞獸勇者》，由品牌設計師FoonWong 將香港人最熟悉的「南獅」形象、改頭換面成Q版卻威武的機械人搪膠figure。經過大約2年時間，BigBoysToys終於舉行《瑞獸勇者》展覽。

即日至3月16日《瑞獸勇者》會在灣仔茂蘿街7號2樓5號鋪「 Vintage & Vinyl Club 膠易廣場」舉行主題展，自己去欣賞一下吧，場內更有30多隻個世界各地塗裝師及藝術家參與，各自custom全球限量一隻的限定版（售錢隻隻不同，但留意番不是賣$680），所有瑞獸勇者figure會在3月16日（六）下午1點派籌、下午3至5時以抽選形式於會場發售！

《瑞獸勇者》即日起於灣仔舉行展覽，3月16日中午更有設計師別注版的抽籤發售活動。

同時會場亦會有「瑞獸勇者-南帝」原色版發售。（$680）

另有會場限定「瑞獸勇者-南帝」幻彩版。（$680）

另有會場限定「瑞獸勇者-南帝」Captain版。（$680）

（點圖放大）下圖這批由各地artist custom的限定1隻手製版 3月18日下午在會場以抽籤及先到先揀方式認購，各有不同定價，以場內公布為準。

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