【The Division 2 / 全境封鎖2 攻略】早期必學技能、專精推薦

【The Division 2 / 全境封鎖2 攻略】遊戲有完整的戰術技能和專精系統，隨等級提升和任務進度最終可習得所有技能和專精，但是學習的先後次序會對遊戲體驗有一定影響，若要生活好，以下攻略就咪走寶了。

技能

遊戲目前有八種主動技能，然後每個再有數種分支，而玩家只能同時間裝備兩個（L1和R1）。玩家可隨時隨地（即使是戰鬥中）更換所裝備技能，但如果技能在冷卻中就不能更換。嚴格地說學哪個先都無所謂（反正最後都會全部學到），但個人建議先學機槍塔（炮塔）；三個分支隨便一種都可以，個人選了突擊（即機槍）。機槍塔集輸出、視野、拉仇恨坦傷害（引開敵人注意，分散敵對火力）於一身，除了冷卻時間較長外可說是無可挑剔，居家旅行必備技能。

另一個技能隨喜好選擇即可，個人建議化學物質發射器，因為冷卻很短，可以彌補炮塔冷卻時的空檔。火焰可以幫助清卒、強酸則可以對應強敵的護甲，看個人喜好選擇即可（同系統的技能只可裝備一個，不能裝兩個化學物質發射器一邊火焰另一邊強酸這樣）。其他無人機等不是不好用，只是冷卻時間也很長，和機槍塔一起使用時往往會有技能空窗期打起來會較吃力。當然玩家也可以不用機槍塔，摸索屬於自己的玩法。

專精

除了技能之外玩家還可以消耗「國土戰略局裝備」（其實就是技能點）學習專精，而專精其實就是被動技能，學習以後就能享受被動加乘。專精基本上也是要全部學會，但先後次序對遊玩影響算是頗大；這裡非常建議優先學習所有提升經驗的技能（共需5個國土戰略局裝備），因為在Division 2中升級十分重要，但升等之路卻十分漫長；獲得經驗提升可以讓你更快升級、取得更強裝備和更多技能點，長遠來看收益極高。這些提升經驗的技能效率驚人，例如爆頭徽章，取得此專精後爆頭擊殺敵人可獲雙倍經驗，非常「和味」。

然後就建議先取得大部份專精的第一級技能（因為效益最高），尤其「裝甲包+1」、「在安全地區回復裝甲包」及「在安全地區回復手榴彈」這幾個技能極之重要，能大大提高玩家的生存率、續戰力及連續刷關效率，建議在學完經驗提升技能之後（甚至之前）就要學習。「道具欄+10（背包容量）」也很推薦，但早期亦只需要+10已足夠，因為玩家早期升級較快，裝備很快就會退環境賣給NPC了事，不會留太多東西在身上。

接下來就建議學習全部配件專精，可能很多人還沒有理解配件的運作原理：配件是只要取得一次之後便可無限使用，不需要為每支槍獨立製作配件。可將配件理解為一個「技能」，習得後就可隨意使用。所以在學習完配件技能又或以設計圖製作出新配件後，換槍時就要記得在選單按正方形為新槍加上配件。

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所以在學習完配件技能又或以設計圖製作出新配件後，換槍時就要記得在選單按正方形為新槍加上配件，一支槍齊配件（就算只是最基本的）後表現會提升很多。

國土戰略局裝備可以由主線、支線任務及直接在地圖上拾取；玩家開啟每個地區的安全屋之後，便會在地圖上標示上該地區國土戰略局裝備的位置，不用「搵餐死」。大概玩家打到10級左右、解完第2個地區（聯邦三角）的主線後，差不多就可以學齊以上所有技能。