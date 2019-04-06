大阪道頓堀 Gundam Cafe 迷你樓上鋪．勝在勁就腳【實地直擊】

高達 GUNDAM CAFE 主題餐廳終於日本大阪心齋橋道頓堀開分店！大阪本來只有萬博公園那邊的EXPO CITY才有高達專門店Gundam Square，店鋪很大，但難波出發車程也要1小時，但現在於心齋橋道頓堀，也有Gundam Cafe開張！早前宅民黨去大阪玩，就順路去又飲又買，立即帶你去實地睇睇！

送上簡單的路線圖，由戎橋TSUTAYA書店一直從商店街行，轉個右就到。

固力果廣告出發 唔使5分鐘行到

想去道頓堀Gundam Cafe其實唔難，先去心齋橋區，從固力果「跑步」廣告牌沿戎橋店行到河對面的24小時TSUTAYA書店，不要走入人最多的道頓堀飲食街，繼續沿商店街直行，當你見到右手邊有家ABC MART鞋店時就由街口轉右，很快你就會在右手邊見到Famimart便利店，樓上就是道頓堀Gundam Cafe啦！

外牆有大大條高達V字天線，包保不會走漏眼。（01宅民黨圖片）

正式去到發現並不如想像中大，正好跟Famimart屬同一幅3層高細樓，2F／3F正好就是Gundam Cafe，從扶手梯登上2F，打開門是紀念品店、飲品小食外賣部，這裡沒有人咁高的高達立像，反而有3隻超可愛「咖啡杯魔蟹」，女高達迷應該都會好想打卡影相。goods shop以手信、文具、紀念品為主，出奇地並沒有Gunpla限定模型區，有點失望；好在大阪的店員比較熱情，泡咖啡的女孩、還有聯邦女軍官，要求拍照都有求必應。

入口有3隻超可愛又巨型的「咖啡杯魔蟹」，女高達迷應該都會好想打卡影相。（01宅民黨圖片）

其實地方不算小啦，不過真的不要跟台場Gundam Base比較。（01宅民黨圖片）

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為筆者泡咖啡的田中小姐，要求拍照都有求必應。（01宅民黨圖片）

聽店員說這是最新推出的飲品，飲完可當運動膠水樽使用。1296日圓

3F就是餐廳區，座席大約有40個左右，四面牆都有電視播高達主題曲MV、氧不錯，2F買的飲品也可以帶上去慢慢嘆。食物方面，這家店有自己專屬的menu，跟秋葉原店、台場店都不一樣，菜牌勁精美，可以任影，當日宅民就吃了一個Haro型的吉列火腿扒，食物有一定水準而且份量十足。4 月起更追加了高達40週年限定的新飲食菜單，詳情可以上官網（http://g-cafe.jp/dotonbori/menu/）看看。

3F就是餐廳區，座席大約有40個左右，四面牆都有電視播高達主題曲MV、氧不錯，2F買的飲品也可以帶上去慢慢嘆。

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Gundam Cafe 高達40週年限定menu 生啤送杯最吸引

當日宅民吃了一個Haro型的吉列火腿扒，食物有一定水準而且份量十足。（01宅民黨圖片）

自護軍fans可在餐廳另一邊坐，在巨型渣古頭旁邊看ms igloo，人生。 （01宅民黨圖片）

洗水間廁格竟然是紅彗星渣古設計，難道想我三倍速大解？（01宅民黨圖片）

大阪道頓堀Gundam Cafe Dotonbori

地點：大阪府大阪市中央區難波1-7-10 難波泉屋Building 2／3F

交通：地下鉄御堂筋線 なんば駅 14號出口

電話：06-6211-4060

營業時間：每日10:00至22:30（食物last order 21:30／飲品 22:00)

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