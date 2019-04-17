【World War Z攻略】 專業、槍械升級系統解說　精明投資先慳錢！

【World War Z攻略】遊戲正式推出，相信大家都已經在和屍潮殺個你死我活了，而遊戲的專業和槍械升級有些小秘訣，知道後就可以省下不少金錢，從而更有效率地升級。

專業升級



World War Z的專業即是職業，在合作模式（故事模式）中有七個專業可供選擇，分別是槍手、叛逆者、醫療兵、修理師、劈砍者和殲滅者，大部份單看名字就已經能約略猜想到其效果了。專業等級最高為30，每升級一級均會開放一個新技能供玩家付錢解鎖，而到10、20和30級分別可以獲得一個里程碑技能。每升一級需要1250經驗（當然每個專業要分別升級），如果打普通難度一場可以升1.5級左右，也不算太難升。反而早期又要學技又要升槍，早期升一個技能要150~250元；但在普通難度下打一場也只得250元，錢非常缺。

World War Z 遊戲的專業和槍械升級有些小秘訣，知道後就可以省下不少金錢，從而更有效率地升級。

注意World War Z技能樹以垂直3個為一組，每組技能只能啟動其中一個，現正啟動的技能圖示左上角會有一個黃色標記。如下圖，雖然同時習得了「重金屬」和「這是我的步槍」兩個技能，但兩個只能啟動一個，並不是說玩家學了所有技能就能享有全部效果。換言之，如果玩家已計劃好理想中的技能組，可以不用學完全部技能，只要學習自己想用的技能即可。由於早期錢實在很缺乏，十分建議盡量省錢，不要學了一堆技能但只能用上其中三份之一。

槍械升級



World War Z中的槍械共分三個等級，越高等級的槍當然越為強力，但是在未提升專業等級習得技能的情況下，關卡開始時只會攜帶等級一的槍械；玩家需要在關卡各處補給箱中隨機獲得更高等級的槍械（遊戲難度越高越難獲得）。完成一場遊戲後（不論成功失敗），都會按照玩家各武器的擊殺喪屍數獲得熟練度；獲得足夠熟練度後便能解鎖槍械升級（當然還需要錢）。

值得一提的是槍械升級不需要逐級解鎖，當玩家達成較高熟練度時可以直接付錢解鎖更高級的升級；當熟練度達到5時就可以1000元直接解鎖最高升級，跳過中間500、750元的升級省下不少金錢。不過如果發現有「就手」的槍械，還是很建議至少提升1級（150元），因為大部份槍械升級一次後性能會大幅提升，尤其很多槍械主要升一級就會增加彈夾容量，對戰鬥幫助非常大。

最後要注意多人模式（PVP）有另一套專用的專業系統，和合作模式的專業等級分開計算，同時也沒有槍械升級。因此如果打算專攻PVP，就可以不用投放太多時間在提升合作模式的專業和槍械了。

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