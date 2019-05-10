《Zombie Night Terror》Switch版登場　喪屍化身像素戰士

日本 CIRCLE Entertainment 推出 Nintendo Switch 下載遊戲《Zombie Night Terror》，想體驗如同《Overlord》主角那樣率領殭屍大軍稱霸世界嗎？那就快來試試這款遊戲吧。

《Zombie Night Terror》是一款類似80年代風格的像素橫向動作遊戲。一開始玩家看到的都只是普通的人類，可是只要對他們使用變成殭屍的藥就能讓人類都殭屍化喔，凡是被用藥殭屍化的人們咬了普通人就能夠增加殭屍夥伴，殭屍夥伴的種類也很豐富，在不斷消滅人類的時候也同時在做各種殭屍的收集。

不過要注意的是殭屍的智能很低，因為是只靠本能行動的物種，如果沒有玩家的指揮好不容易湊齊的殭屍大軍也會在一瞬間全滅的喔，善用不同種類的殭屍來破解各種機關會是本遊戲的關鍵，不論是把殭屍拋向空中、或是把殭屍爆炸破壞牆壁等等就要看玩家的智慧了。究竟能笑到最後的會是殭屍還是人類呢？

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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