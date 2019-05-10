化身鐵血戰士狩獵 Predator: Hunting Grounds非對稱多人射擊對戰

今次State of Play最大焦點當然是MHW Iceborne正式公布發售日以及FFVII Remake的新資訊，但其實同時公布的其他遊戲陣容也不弱，這隻鐵血戰士Predator: Hunting Grounds就可能是一隻黑馬。

年紀較小的讀者可能沒聽過/不知道什麼是鐵血戰士（Predator，台灣譯作《終極戰士》）：鐵血戰士是1987年開始的美國科幻電影系列，同時也是電影中強大、具侵略性和嗜好殺戮的外星人（可以理解為反派）。

設定上鐵血戰士遠比人類強大，不單擁有先進的外星高科技武器如有熱感和光感能力的面罩、隱形披風（大概是鐵血戰士最具代表性的裝備）、等離子槍、裝有醫療機械的裝甲、電網等。牠們的身體能力也遠超人類，可以徒手打碎混凝土、攀爬樹木及牆壁，也具有強大的體魄和再生自癒能力，普通槍械的火力很難對鐵血戰士造成致命傷。而在此之上鐵血戰士更是優秀的獵人，精通各種狩獵和追蹤技巧（Predator字面意思就是「捕食者」）。

1987年鐵血戰士電影（Blu-ray復刻）封面。來源：Slickdeals

1987年版鐵血戰士劇照 / 20th Century Fox

鐵血戰士的電影主要都是講人類如何在鐵血戰士的狩獵下存活和反抗（又或者在異獸戰中就是如何和異形大戰300回合）變成遊戲會怎樣呢？開發團隊將之設計成「線上多人不對稱射擊遊戲」（online asymmetrical multiplayer shooter），由一隊特種部隊對抗一位鐵血戰士。可想而知扮演鐵血戰士的玩家將可以使用鐵血戰士的各種特殊能力如隱形（已經在Trailer中有所展示，雖然不是遊戲畫面）、紅外線視野等，而扮演人類的玩家就只可以靠身上的裝備戰鬥。

+ 5 + 4 + 3

不過按PlayStation Blog的介紹文章指，遊戲勝負似乎並不全由擊殺決定，人類方的任務除了打倒鐵血戰士外還有「回收重要物品」（recovering important items），可能人類並不需要打倒鐵血戰士也能取得勝利（就像以前玩CS一些地圖恐怖份子可以放C4獲勝）。

IllFonic / PlayStation / 20th Century Fox

遊戲由美國獨立遊戲開發團隊「IllFonic」開發（沒錯就是他們前年開發同樣是電影改編不過評價頗一般的Friday the 13th: The Game），製作電影鐵血戰士系列的20世紀霍士將會提供協助。遊戲預定於2020年推出，暫時只得一條型像影片（沒有實機遊戲畫面看），但玩法聽起來確實非常吸引。不過若按「往績」計，電影改編的遊戲以至IllFonic團隊的遊戲通常評價麻麻；只不知今次鐵血戰士能否在這個對戰射擊（無論對不對稱）遊戲大行其道的年頭殺出一條血路了。