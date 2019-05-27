比Overcooked更好玩！友情破壞遊戲《Tools Up！》多人協力鬥拆屋

由遊戲開發商 The Knights of Unity 製作、All in! Games 所發行的多人協力遊戲新作《Tools Up！》預計於2019 年秋季在 PS4／Nintendo Switch／Xbox One／PC（Steam）等平台上推出。

派對遊戲一直是不少玩家想與他人同樂時會選擇的遊戲類型，但有時候也會因為遊戲方式不同，導致玩家之間起了爭執所以也會被戲稱為「友情破壞遊戲」，日前最有名的莫過於《煮過頭》（Overcooked）系列，不少實況主紛紛在「炸掉」自家廚房時也差點和一起玩的朋友們吵起來，而這款《Tools Up！》則是要齊心協力修復或重建房子，千萬要小心別弄成拆房子了啊。

遊戲中玩家要扮演裝修工人，最多可以組成四人團隊，要對需要處理的物件進行整修翻新的工作，有時候需要拿油漆粉刷牆壁，或拋擲水泥給其他人（要小心踩到水泥還會滑倒），打碎牆壁等等許多曾經在《全能住宅改造王》之類的節目上會看到的各種裝修細節都會一一重現，玩家可以選擇協力過關或是直接搞成一團亂，還可以把看不順眼的其他玩家丟到別的房間去喔！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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