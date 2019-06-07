BioHazard RE 2 生化危機2重製版：玩家自製超強悍筋肉版Claire

《惡靈古堡2 重製版》（BioHazard RE 2／生化危機2重製版）在今年 1 月推出後，相信不管是老玩家還是新玩家都獲得了不錯的體驗，也都完破了遊戲，但即便到現在還是有不少玩家再把玩遊戲的模組，以各式各樣的創意來進行惡搞，讓原有的恐怖遊戲變成了噴飯笑果十足的作品。

而近期該款作品又出現了新的熱門模組創作，但這次的目標不再是「Mr. X」或是一般的殭屍，而是女主角克蕾兒，但所做的並不是讓她變得更加性感或是可愛，而是把她變成了極為壯碩的肌肉女，從一個美麗女子變成一個一拳就能把殭屍解決的女金剛（點圖瀏覽）↓↓↓

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上圖模組為玩家ES47於近期所製作的「Pumping iron」，功用是將CAPCOM所販售的《惡靈古堡2 重製版》DLC「Claire Costume: Elza Walker」進行修改，將克蕾兒的「艾莎．沃克」造型變成以健美小姐Claire Lawrence為主題所打造的肌肉強化模組（？），但終究只是外觀看起來壯碩了不少，想一拳把殭屍打爆恐怕還得在配上其他模組才能實現。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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