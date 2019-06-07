BioHazard RE 2 生化危機2重製版：玩家自製超強悍筋肉版Claire

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

《惡靈古堡2 重製版》（BioHazard RE 2／生化危機2重製版）在今年 1 月推出後，相信不管是老玩家還是新玩家都獲得了不錯的體驗，也都完破了遊戲，但即便到現在還是有不少玩家再把玩遊戲的模組，以各式各樣的創意來進行惡搞，讓原有的恐怖遊戲變成了噴飯笑果十足的作品。

而近期該款作品又出現了新的熱門模組創作，但這次的目標不再是「Mr. X」或是一般的殭屍，而是女主角克蕾兒，但所做的並不是讓她變得更加性感或是可愛，而是把她變成了極為壯碩的肌肉女，從一個美麗女子變成一個一拳就能把殭屍解決的女金剛（點圖瀏覽）↓↓↓

+3
+2

上圖模組為玩家ES47於近期所製作的「Pumping iron」，功用是將CAPCOM所販售的《惡靈古堡2 重製版》DLC「Claire Costume: Elza Walker」進行修改，將克蕾兒的「艾莎．沃克」造型變成以健美小姐Claire Lawrence為主題所打造的肌肉強化模組（？），但終究只是外觀看起來壯碩了不少，想一拳把殭屍打爆恐怕還得在配上其他模組才能實現。

【BIOHAZARD 2:RE】生化危機2重製版　Fans成功製出兩隻暴君
CAPCOM推出《BioHazard RE 2》付費DLC　解鎖遊戲獎勵
BioHazard RE2 Leon 閃電之鷹氣槍 X 工具套裝　Cosplay用更霸氣
《Devil May Cry》、《BIOHAZARD》將推出免費中文字幕更新檔！
《BioHazard》系列RE完再RE　三大Switch移植版發售日決定
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：幽靈生還者「強忍悲傷」流程攻略
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：「被遺忘的士兵」DLC流程攻略
【BIOHAZARD 2:RE】生化危機2重製版　樓梯Bug技飛關輕鬆硬派S+

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。