MegaDrive mini實機試玩！日、美、港行遊戲中古總值過百萬

SEGA MegaDrive Mini將9月推出，亦都在早前公布了40+2款遊戲，當中日版、美版以及香港行版收錄遊戲有點不同，對於玩家而言要選擇都有點困難。最近香港SEGA官方公布了最新宣傳短片，一口氣介紹42款香港行版遊戲（中文字幕），對於香港玩家當作參考。不過究竟揀邊部玩？日、美、港行邊款最適合？42款遊戲總值又幾多錢？下文為大家介紹吧！

早前美國E3遊戲展，記者已在現場試玩過新機，可以細心睇睇美版SEGA Mega Drive Mini主機的實貌。而且可以試到其遊戲及主畫面設計等，SEGA MD fans真的不要錯過。

早前E3已經展出了MegaDrive MIni實機，可以看到其3掣版本的手掣。（林卓恆攝）

MegaDrive mini早前已經公布將會收錄多達42款遊戲，除了基本的40款外，更收錄了兩款幻之作品，包括重新製作的《DARIUS》以及胎死腹中並沒有銷售的《TETRIS》（俄羅斯方塊），單單這樣已經非常值得SEGA fans購買。不過日版、美版以及港版，分別收錄的遊戲有略不同。下圖就已經為大家作分類，那些遊戲會在「日、美、港行」同時收錄或單獨收錄。

論收錄遊戲總值而言，日版及港版收錄的遊戲，二手至少都值三十多萬，還未計算《TETRIS》（俄羅斯方塊）的價值！（早幾年曾經網上有日本收藏家出售只有盒跟說明書，都已經標近62萬日元）而美版二手總值大約二十三萬左右（每款遊戲的二手價值可以參考下表）。

日、美、港行收錄遊戲總值一覽表

日、美、港行版同時收錄遊戲（按下圖放大介紹）

+ 19 + 18 + 17

日、港行兩版本主機同時收錄遊戲（按下圖解說）

+ 6 + 5 + 4

美、港行兩版本主機同時收錄遊戲（按下圖解說）

日、美兩版本主機同時收錄遊戲（按下圖解說）

美版主機獨占收錄遊戲（按下圖解說）

+ 9 + 8 + 7

日版主機獨占收錄遊戲（按下圖解說）

+ 3 + 2

港行版主機獨占收錄遊戲（按下圖解說）

當然，價值再高，如果沒有自己想玩的遊戲，都不會選擇吧。不過對於記者而言，可能日版及港行都比美版有著非常高的吸引力，首先日版收錄了《幽遊白書~魔強統一戰~》、《LORD MOMonarch》都已經非常想玩，而港行更有《OUTRUN 2019》，亦都是必玩之作。另外，美版跟日版與港行版最大不同，除了外表包裝外，跟機手掣亦會不同，日版及行版會跟較新設計的「6掣」版本（方便打格鬥game），而美版只跟最傳統的「3掣」版本，有點可惜。

SEGA MegaDrive Mini日／行／美版包裝及主機手掣設計（按下圖放大）

+ 8 + 7 + 6

+ 4 + 3 + 2

SEGA香港官方宣傳影片