《Fate/Grand Order》繁中版（中文名：命運-冠位指定，以下簡稱《FGO》）伺服器預定於9月25日進行版本1.45.0更新，其中最讓繁中版玩家期待的戰鬥返回支援也將上線，然而這次的更新不僅超過了原訂的維修時間，達到近24小時停機外，開機後更讓玩家驚訝的是文本用語的大幅改變。

預定25日晚間5時開放的《FGO》繁中版1.45.0，許多玩家熟悉用語都變成了簡體中文語系的文本，玩家發現字體變成由中國Bilibili代理營運的版本以外，「屏幕」、「QP變為量子」、「AP改為行動點」，我的最愛變為「中意從者」、「Servant的英文改為從者」、「技能CD改為充能時間」。可以看到大量原為英文專有稱呼的名詞都被迫強制中文化，而這正好吻合中國版本的遊戲政策，因此引起玩家不滿，並在官方粉專以及各大討論區進行抗議聲浪。

▼《FGO》炎上！玩家反對理由逐個睇▼

《Fate/Grand Order》繁中版文本優化引起玩家強烈反彈。（《Fate/Grand Order》遊戲畫面）

+ 7 + 6 + 5

原先1.45.0版並非是活動的大型更新，在「空之境界」復刻活動結束後，是從遊戲界面圖示、系統、友情召喚池狀況、以及從者模型更新的核心系統更新，而最讓玩家開心的是「支援戰鬥中進入選擇指令卡介面之後，返回基礎戰鬥介面」的重大調整，然而經過這次改版後，所謂的「文本優化」變成了「文本簡中化」，相當令玩家不適應以及失望。

維修前舉行的《空之境界》合作活動。（《Fate/Grand Order》遊戲畫面）

官方維修公告內容。（Facebook@Fate/Grand Order（FGO繁中版））

官方維修公告內容。（手機截圖）

另外由於此次維修時間過長，讓部分iOS版本的玩家無法累積連續登入天數，目前官方尚未公告，是否會針對文本進行修正，最新公告僅釋出補償魔晶石，後續消息將持續更新。

玩家在官方粉絲團貼文底下的反對聲浪不斷。（Facebook@Fate/Grand Order（FGO繁中版））

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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