UNIQLO動漫UT大減價清貨！門市仲有邊款衫可入手？附網購防伏心得

UNIQLO日本動漫支線「MANGA UT（漫畫UT）」延續跟漫畫雜誌《週刊少年JUMP》的合作，更開展同另一雜誌《週刊少年SUNDAY》的人氣連載聯名系列，涵捨14部作品，推出男、女及童裝Tee款多達48種。今水MANGA UT推出已個半月，官方開始進行清貨大減價，成人Tee買兩件超抵價129元，人氣單品如高橋留美子名作《亂馬1/2》女裝Tee恤已幾乎全線售罄。宅民記者到了部份門市視察，看看還有剩低哪些Tee款可以搶購！

宅民記者今日（6月17日）走訪葵芳新都會UNIQLO門市，5月MANGA UT正做緊港幣129元兩件的減價清貨優惠。剩下的款式選擇雖然有限，但圍起平均一件都只是65元，算抵玩。

葵芳新都會UNIQLO門市MANGA TEE減價貨品以《銀魂》、《幻影籃球王》（黑子的籃球）、《NARUTO疾風傳》（火影忍者／狐忍）、《幽遊白書》和《排球少年！》為主。（鍾世傑攝）

葵芳新都會UNIQLO門市減價MANGA UT（點擊圖片放大細睇）：

+ 3 + 2

就葵芳新都會UNIQLO門市來睇，MANGA TEE減價貨品以《銀魂》、《幻影籃球王》（黑子的籃球）、《NARUTO疾風傳》（火影忍者／狐忍）、《幽遊白書》和《排球少年！》為主。當然，我們在此強調，葵芳新都會的存貨，應該跟其他分店不同。如果你在某店找不到心水Tee款，不妨行多幾間睇下有無漏網之魚。

UNIQLO五月MANGA UT：幽遊白書浦飯幽助「靈丸」。

葵芳新都會UNIQLO門市減價MANGA UT官方圖（點擊圖片放大細睇）：

+ 4 + 3 + 2

如果大家真是難以抽空落門市，或者行勻周圍都找不到，可以到UNIQLO官方網店看看有無心水款式。可惜的是MANGA TEE（以男裝為例）在官方店單買一件是原價99元，129元兩件的優惠只限於選購兩件同款；自由配搭兩款，則沒有優惠。看來只有門市才提供百搭優惠，這是網店系統的Bug還是刻意安排就不得而知了。如果要買兩件同款UT先有得平，可能對於情侶比較適用，不過現實來看衫款也未必齊碼滿足到男女方。