《蜘蛛俠》Tom Holland拍《Final Fantasy XIV》廣告揭露訓練秘辛

隨著《Final Fantasy XIV》資料片上線日逐漸到來，官方推特不只陸續公開倒數紀念圖以外，昨晚公開了一段廣告影片，看完突然有種「原來如此！」的感覺，《蜘蛛人》主演湯姆．霍蘭德（Tom Holland）為了成為闇之戰士進行非常嚴格的體能訓練，但他需要做的只是拿起 PS4 手把而已．．．

《Final Fantasy XIV》官方推特公開的倒數紀念圖

影片中除了湯姆．霍蘭德以外還有參演《貼背戰》的漢尼拔．布瑞斯（Hannibal Buress）。看著湯姆不斷苦練的身影，漢尼拔告訴他要成為闇之戰士不需要那麼辛苦的訓練，只要回到一個身為玩家的初心就好，因為每個人都是「Gamer」！

日前曾提過他身穿皇帝陸行鳥連帽外套被粉絲發現的事情，影片中自然也出現了那件外套，本次廣告公開後筆者就有種豁然開朗的感覺，而推特上也立刻出現玩家改圖，看來「漆黑的反逆者」正式上線前還能夠在炒一波話題呢。

圖片來源推特

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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