IZ*ONE育成系RPG《IZ*ONE remember Z》　做經理人同成員親密互動

日本10ANTZ預定於 2019 年夏天在日韓同步推出，獲得日韓知名女團「IZ*ONE」官方授權的首款手機遊戲《IZ*ONE remember Z》，宣布自即日起正式展開遊戲事前登錄讓玩家們申請預約！

《IZ*ONE remember Z》為日韓知名女團「IZ*ONE」首款官方授權遊戲，玩家們在遊戲中將化身為「IZ*ONE」的經紀人，與「IZ*ONE」的成員們進行各種親密互動，並透過各種活動演出來幫助她們不斷成長，並讓自己成為 No.1 製作人的 RPG 遊戲。

玩家們在遊戲中將化身為「IZ*ONE」的經紀人。（《IZ*ONE remember Z》）

在遊戲中，玩家們除了可以透過「IZ*ONE」角色養成的「課程」／編組自己的團體挑戰各種 Live 演出等等的「工作」等各種方式來與「IZ*ONE」的成員們互動之外，遊戲內還將會收錄這次「IZ*ONE」專為本作拍攝各式各樣寫真、語音、動畫，讓玩家們可以在遊戲內盡情收集「IZ*ONE」的每一個不同面貌，欣賞她們在現實中難得一見的珍貴模樣！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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