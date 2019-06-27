【SONY．任天堂．微軟】「主機御三家」聯合聲明反徵25％中國關稅

除了年度遊戲大獎這種奧斯卡級的盛事以外，還有什麼可能會讓任天堂、索尼、微軟共同站在一起？答案就是目前正在進行的中美貿易戰，由於美國政府對於中國產地相關商品開徵 25 ％關稅，促使三大廠商聯合發表聲明反對。

三大廠商代表曾經同台於年度遊戲大獎（gamebase）

聲明中表示，美國政府這次的舉動明顯會傷害遊戲產業發展，包還開發商、零件製造商、遊戲零售通路等等，將扼殺這個產業的創新。文中提到中美貿易戰雖然是因應智慧財產權而起，讚賞美國此次政策是為了針對中國地區而起的保障智財權行動，但是遊戲主機並深受智財侵權影響，關稅反而會使遊戲主機相關產業，甚至是消費者遭受打擊。

（gamebase）

其原因在於遊戲主機都有各自客製化的硬體組件設計，並且牽扯複雜的供應鍊，而且主機本身對於各自的獨特性以及服務都有相當大的差異化。目前光是 2018 年美國進口的大量遊戲主機中有九成為中國製造，而這是目前三大主機商與零組件合作夥伴投資多年發展出來的，若因為課徵 25％ 關稅而必須將產線轉移到美國或者其他國家，會大幅增加成本，遊戲主機也不單是中國，而是數個國家零件商提供的組件，就算是單一供應商的變更都需要審查，確保不影響產品品質、可靠性以及消費者安全問題風險。

（gamebase）

三大主機商聯合表示，關稅將嚴重擾亂整體產業的業務，增加大量成本，連帶遊戲主機的銷售量下滑，或者產品價格提高等方式，而這些都將會反饋到零售業者以及消費者身上。考量到接下來即將有新的主機要銷售，若是中美貿易戰影響勢必會讓主機的價格直線升高。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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