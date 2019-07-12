深田恭子 36歲Cosplay《山T女福星》動漫性感女神阿琳

日本女星深田恭子，最近在「東京天然氣」電視廣告中穿起虎紋裝扮演高橋留美子名作《山T女福星》（福星小子／うる星やつら）女神阿琳（ラムちゃん）。

今年36歲的深田恭子，以《山T女福星》（福星小子／うる星やつら）女主角阿琳（ラムちゃん）形像演出「東京天然氣」電費優惠廣告：CM中的阿琳已經是個主婦，她的「打令」收工回家後開大冷氣，深田覺得好浪費電力，使出電擊絕招教訓他，由於要配合主題，阿琳的招牌虎紋三點式，也變了雷電紋連身裙。

深田恭子Cosplay《山T女福星》阿琳，手指指使出閃電攻擊。（廣告花絮片截圖／東京天然氣圖片）

+ 4 + 3 + 2

其實深恭已不是首次官式玩角色扮演，2008年真人版《小雙俠》中，她穿上皮革緊身衣扮性感女奸角多龍姿搶盡風頭，基本上沒多少人記得電影真正女主角「小雙俠2號」是由誰扮演。（電影截田）

今次「深恭」cosplay阿琳，網民評價不一，有人大讚她雖然已漸見老態，好在天生baby face，扮相可愛；相反亦有人認為深田近年身材大走樣，扮演阿琳卻無法穿起標準性的虎紋三點泳衣。不過筆者就竟為這廣告畢竟針對家庭客戶，還有個11歲小男孩寺田心扮演阿琳的表弟小丁，穿三點式反而略微過火，當深田是成為了家庭主婦的阿琳，也不失玩味，剛剛好。

點圖放大睇 日本有咩靚女Cosplay阿琳

+ 2

《山T女福星》女主角阿琳造型突出，頭上長有「鬼」角，可在空中飛行，常常身穿虎紋三點式和長靴，大膽又性感。性格方面，阿琳為愛情大膽主動，對未婚夫諸星當痴心一片，就算大庭廣眾都會叫愛郎做「打令」，但當發現打令花心時就會激怒爆發電流攻擊。此漫畫誕生於78年，阿琳形像明，為人敢愛敢恨，屬獨立自主現代女性的表表者，難怪40年來都奉為經典。

《Re:Zero》女角雷姆（日レム）的姐姐正好叫拉姆ラム、而她的鬼角造型、爆怒時會失控動粗的特質，以及甘為愛情默默守護廢青男主角的性格，雖然原作者沒明言，但總覺得有點向阿琳至敬的意味。（純為筆者個人感覺，不喜忽插）