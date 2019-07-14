《THE NINJA SAVIORS：戰士歸來》中文版預購　特典內容公開　

【THE NINJA SAVIORS：戰士歸來】亞克系統（ARC SYSTEM WORKS）亞洲分店今天公開了由TAITO 和 Natsume Atari所共同開發的橫向動作 X 忍者動作遊戲《THE NINJA SAVIORS：戰士歸來》PS4／Nintendo Switch 中文盒裝版資訊。

預計7月25日上市的《THE NINJA SAVIORS：戰士歸來》是日本有名的遊戲製作公司「TAITO」，以 1987 年販售的街機遊戲《The Ninja Warriors》，其1994年上市之超級任天堂版本《The Ninja Warriors: Again》為基礎所製作的遊戲。曾為當時主要製作者的「TENGO PROJECT」經 25 年自行重製的這次作品中不僅重現了16位元的感性， 也搭配了最新的硬體大規模地修正了角色的解析度或圖案。還有為了充實本次作品也預定增添新元素，例如在其中新增兩名角色以及2人遊玩模式等。

《THE NINJA SAVIORS：戰士歸來》預購資訊

《THE NINJA SAVIORS：戰士歸來》中文盒裝版自即日起至7月24日為止將在實體店面及網路店面進行預售。預購特典將贈送給預購者《The Ninja Warriors》名曲重製版的「THE NINJA SAVIORS：戰士歸來迷你原聲帶」。（此圖片為商品示意圖，設計可能之後會變更。預購特典數量有限。）

預購特典將贈送給預購者《The Ninja Warriors》名曲重製版的「THE NINJA SAVIORS：戰士歸來迷你原聲帶」。（《THE NINJA SAVIORS：戰士歸來》）

《THE NINJA SAVIORS：戰士歸來》遊戲介紹

「獨裁者貝格拉」不知從何時開始，坐上了總統的位置，他用強大的軍隊，壓制著全國的人民。人們被洗腦，社會漸漸衰落。藏身於地下，對貝格拉政權進行抵抗的組織「革命軍」。他們聚集在一個名叫馬克的男人周圍，展開了一場扭轉格局的戰鬥。那就是借助人形機器人暗殺貝格拉，最後的反擊就此拉開了序幕。本作品維持既存的16位元感性並為了支援16：9橫向畫面，提高可遊玩的角色解析度及增加動作招式，關卡目標增加及其他細部修正等大幅度修正了圖像。過去超級任天堂版本中未實現的本地2人協力遊玩作為新要素增加在這次的作品中，且沒有限制繼續回數到結局為止可以一起協力遊玩。

在玩家可使用的角色方面，有擅長空戰和手裡劍，用劍戰鬥平衡型角色「女忍」，速度雖慢但使用雙截棍強力型角色「忍者」，揮舞內藏在雙手的劍並展現出卓越速度的速度型角色「鐮鼬」等3名角色也活躍在本作品中。新角色則有自由自在移動，並用手使出無法預測的攻擊之技術型角色「夜叉」，從4m龐大身軀中展現最強破壞力的重型角色「雷電」。

關於《THE NINJA SAVIORS：戰士歸來》的詳細資訊請參考亞克系統亞洲分店的官方網站以及粉絲專頁。

產品資訊 遊戲名稱：THE NINJA SAVIORS：戰士歸來 平臺：PlayStation®4, Nintendo Switch™ 價格：HKD 235、TWD 980 發售日：2019年 7月25日(四) 遊戲類型：忍者橫向動作 遊戲人員：1~2人 語言：繁體中文、韓語

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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