【香港電競音樂節】一票通行動漫節！新增體驗專區大玩懷舊街機

第三屆《香港電競音樂節》聯同《香港動漫電玩節》一併舉行，參觀者只要用同一張門票，就能通行兩個電玩盛事。將在 7 月 26 日至 28 日舉行的電競音樂節，今日（19 日）舉行了記者會，向傳媒介紹今年有什麼特色活動，新增的體驗區相信可以滿足到不少電玩迷。

體驗專區

上兩屆的電競音樂節，大家主要都是站在固定位置上，看台上不同的電競比賽、Cosplay 大賽，以及音樂表演。今年參觀者也可以親身體驗到不同遊戲的樂趣，不再只是觀眾。

以往大多只是觀看台上的比賽（官方圖片）

今年新增參觀者都可以玩的體驗區（陳錦洪 攝）

VR 遊戲體驗

即使 VR 推出已久，但相信沒太多人買回家遊玩。今次電競音樂節為大家帶來兩隻射擊 VR 遊戲《Front Defense: Heroes》和《Double Tap》，前者更是多人遊戲，找朋友一起看電競音樂節之餘，跳入 VR 世界大玩一場也是不錯的體驗。

文哥借出多部經典格鬥遊戲街機（陳錦洪 攝）

懷舊格鬥遊戲回憶

如果你是街機狂熱份子，或者是格鬥遊戲玩家，電競音樂節有令你驚喜的地方。遊戲收藏家／電氣良品 文哥（馬狄文）將借出 20 多部《街霸》和《拳王》的經典街機。試想想，20 多部格鬥遊戲街機同場，大掣發出的「啪啪聲」以及眾多人圍觀歡呼，恍似回到街機盛世的時代。不過，想跟隊就不用放低 $1，場內的遊戲試玩都不會收費。而且，大家都知道格鬥遊戲是極具觀賞價值，在「電競」還未出現前，格鬥遊戲比賽早就是全球盛事。今次也邀請到格鬥遊戲選手和大家見面，以及表演一下身手，不過他們玩的將會是懷舊版本的《街霸》和《拳王》，娛樂性應該比較大。到場的選手包括：Xian、Humanbomb、Tse4、Chris Wong、Lau、Pineapple 和七瀨 NanaSe。

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四大電競賽事

電競音樂節當然最核心還是電競比賽，今年將會在四個比賽項目在主舞台上進行，包括第一次在香港舉行的 2019《英雄聯盟》全球高杖冠軍盃﹑《CS：GO》世界邀請賽﹑PUBGM《絕地求生》香港電競賽﹑《王者榮輝》城市戴授權賽事。為期三日的電競音樂節，每晚都是不同的主題之夜，星期五是「動漫電競 Cosplay 大賽 2019、星期六「電音派對」、星期日「樂隊組合表演」，大家可以按自己的喜好決定那一日參選這一屆電競音樂節。

《香港電競音樂節》官網