【EVA 2020】新劇場版Final六月上映！特報2新片公開(舊作免費睇)

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《新世紀福音戰士EVA 新劇場版:||》（EVA: 3.0+1.0）再有新情報，正式公布日本上映時期為2020年6月，同時公布特報2新片：

「HUNTER完先定新EVA完先」的有生之年比賽即將告一段落，公布2020年6月上映的EVA新劇場版最終話，由官方Twitter及官網同時公布。而特報2的新片亦同日於官方App「EVA-EXTRA」公開，用戶可以在History頁（下列第三個按鍵）選擇「EVA 3.0+1.0」，然後看到約33秒的新片。

特報終於看回三人組，在Q結尾時流浪（khara, inc.）

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特報2影片亦將於明日（7月20日）於YouTube公開。另一方面，官方App「EVA-EXTRA」現時亦在分別免費公開「序」、「破」、「Q」，可整套電影限時免費收看，但就沒有中文字幕（下圖時間為日文時間）。

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