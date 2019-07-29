【動漫節2019】ACGHK動漫電玩節第三日（週日） Cosplay 多圖集

【動漫電玩節 2019】來到第三天，宅民黨繼續為大家在動漫電玩節場內埸外，找一些出色的 Cosplay。週日不論是 Cosplay 還是參觀者都比前兩天多，相信有一些滄海遺珠是筆者沒有影到的。如果大家看完這三天的 Cosplay 圖集仍意猶未盡，一定要親身入埸，體驗這個動漫電玩界的盛事。找到喜愛角色的 Cosplay，不妨有禮地詢問可否拍照或合照，Cosplayer 們一般都樂意的，大家不妨入埸捕捉他們的身影吧。

Cosplayer 的專業

今日（28日）筆者在埸內外都能見到很多精心打扮的 Cosplayer，令筆者佩服的，不只是他們扮得有幾神似，而是那種專業的程度。筆者為了捕捉不同的 Cosplayer，在會展上下穿越多次，有多組的 Cosplayer 每次經過都仍然被大量相機包圍，而且還能擺出不同的 pose，這份專業和投入真的令人佩服。今日看到的 Cosplay 角色大多是大家熟悉的動漫電玩角色，而 Marvel 的角色更是隨處可見，不過筆者以下分享的兩名 Marvel 的角色 Cosplay 都呈現出有趣一面。馬上為大家送上動漫電玩節第三天的 Cosplay 圖集：

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前兩天的 Cosplay 也可以在以下兩個連結中欣賞：