《Daemon X Machina》9月上架 前傳動畫「Order Zero」公開

日本 Marvelous 預定於 2019 年 9 月 13 日在 Nintendo Switch 主機上推出的全新機甲動作新作《Daemon X Machina》（デモンエクスマキナ），官方特地公開以本作前日譚（前傳）為主題的原創動畫「Order Zero」讓玩家們欣賞！

本作為之前曾擔任《Armored Core 機戰傭兵》系列開發者的「佃健一郎」全新打造、日本知名機械設計師「河森正治」擔任機械設計的全新機甲動作遊戲。玩家們在遊戲中將化身為能夠裝備「Arsenal」特殊力量裝甲，被稱為「Outer」的超能者，並與各式各樣被稱為「AI（Arms of Immortal）」的恐怖殺戮機器展開對抗！

(《Daemon X Machina》)

而且遊戲中除了單人冒險外，還加入最多四人區域連線等多人模式要素，讓玩家們可以使用自己訂的「Arsenal」裝甲來與朋友一起挑戰強敵，並從敵人身上奪取新的零件武器來進行裝備開發使用，藉此享受最爽快刺激的機甲自訂改裝樂趣！

而隨著本作即將正式發售，官方也特地公開以本作主線故事發生之前的前傳劇情為主題的最新原創動畫「Order Zero」讓玩家們搶先欣賞，讓玩家們可以藉此對本作世界觀與故事背景設定有更進一步的了解與確認！

另外，官方也宣布自即日起在任天堂ｅ商店推出本作的預先下載，並將針對購買並預先下載本作呃玩家們推出九折優惠價。除了九折優惠外，官方也將會針對預約購買安裝玩家們推出「原型 Arsenal 裝甲」與「原型戰鬥裝」作為本作先購特典；還將會針對預先下載玩家推出「限定金屬裝備套組＜飛彈＞」作為預先下載限定特典，喜歡本作的玩家們千萬別錯過這次特典入手的機會！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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