《全軍破敵》卡牌對戰《Total War：Elysium》首發中國 PC／手機

隨著中國 CJ 2019 於本周正式開幕，網易也在現場宣布，與 Sega 旗下歐洲子公司 Creative Assembly 合作，除了將會在中國地區推出包括目前系列最新作《全軍破敵：三國》在內的《Total War 全軍破敵》（中國名：全面戰爭）系列之外，還將會推出一款系列新作卡牌對戰《Total War：Elysium》（中國名：全面戰爭：英雄傳）！

《Total War 全軍破敵》系列為英國 The Creative Assembly 所開發的即時戰略＆回合制策略遊戲，自 2000 年系列首作《幕府將軍》推出以來，截至目前為止陸續推出包括《中世紀》、《帝國》、《拿破崙》、《羅馬》、《阿提拉》、《戰鎚》、《競技場》與《三國》等眾多系列作，豐富的戰略性玩法與世界觀勢力背景設定，都受到許多玩家好評喜愛。



至於這次官方所發表，預定率先在中國的 PC／手機平台推出的系列最新作《Elysium 英雄傳》，目前僅知本作為一款以《全軍破敵》系列為題材的全新卡牌對戰遊戲。至於有關本作更進一步的情報，目前還有待官方後續更進一步發表。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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