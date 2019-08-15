偷圖？Billie Eilish跟潮牌聯乘服裝　疑盜用同人畫作轉色當原創

美國樂壇新晉小天后Billie Eilish被揭偷用日本畫師的《Lovelive!》東條希二創繪畫？美國目前最紅流行新人Billie Eilish近日同一間洛杉磯潮牌「Siberia Hills」推出聯乘服飾，商品剛上架便立刻被眼利動畫迷發現盜用了日本繪師「黑河真琴」的《LoveLive！》二次創作插畫！看來Billie Eilish跟合作方今次真是做了「Bad Guy」啦！

Billie Eilish同洛杉磯潮牌Siberia Hills的聯乘Tee恤及衛衣，被揭發盜用日本同人插畫師作品。得罪宅宅跟得罪歌迷一樣嚴重，Billie和Siberia Hills的Twitter與IG即被洗版轟炸，問題商品迅速下架，有關帖文也全部刪除！

暫時未知插圖原創者「黑河真琴」（Twitter@m_qurokawa）會否循法律途徑追討賠償，只是於Twitter發帖表明其版權繪圖被人未經許可地使用。潮牌固然盜用了繪師作品，不過該幅畫作也是《Lovelive!》角色東條希的二次創作，要是真的在美國對薄公堂，恐怕也是有理說不清。

出事的Billie Eilish x Siberia Hills聯乘服裝。

連帽衛衣定價60英磅。（Comicbook.com）

I was informed that a company used one of my fan-art of an existing copyrighted character on the clothes for sale without permission. I didn't permit them to use my fan-art for their design work. I didn't permit them to use my fan-art for merchandise.

(continued) — 黒河真琴 (@m_qurokawa) August 10, 2019

美國樂壇超級新人Billie Eilish不但是目前最重要創作歌手，其Twitter擁有200萬、Instagram擁有3000萬追蹤者更是對流行文化和時尚界影響力巨大，總是身穿Oversize超大碼衫、「徐倫」式雙髻頭之形象深入民心。因此Billie Eilish近日同洛杉磯潮牌Siberia Hills推出聯名服飾立刻引爆熱話，期望大失望也大，偷圖醜聞自然越演越烈。

Billie Eilish在Twitter上宣傳聯名單品。（Comicbook.com）

聯乘服飾上的Print跟日本繪師黑河真琴2018年8月16日於Twitter發表的《Lovelive!》東條希插畫一模一樣，只是顏色稍微轉了，擺明剽竊的行為立刻令Billie Eilish與Siberia Hills的SNS被洗版怒插，不得不下架刪Post了事。Siberia Hills官方出了聲明對黑河真琴致歉，也對合作方Billie Eilish和她的樂迷致歉，並承諾相關商品訂單全數退款。

比起東條希，不少網民都覺得Billie Eilish更像空條徐倫，她的打扮向來的確有點JoJo味嘅：